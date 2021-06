Répression contre le tabagisme : cinq conseils britanniques interdisent de fumer à l’extérieur des restaurants – d’autres suivront | Royaume-Uni | Nouvelles

Maya Jama répond à un commentaire sur son “tabagisme”

La pandémie de coronavirus a vu une augmentation spectaculaire des repas à l’extérieur en raison de problèmes de sécurité. Cependant, cela a conduit à des tensions entre les non-fumeurs et les fumeurs, qui ont déjà l’interdiction de s’allumer à l’intérieur.

Cinq conseils du nord de l’Angleterre ont commencé à insister sur une interdiction de fumer à l’extérieur, dans le cadre des conditions de licence pour les restaurants et les pubs.

Ce sont Manchester City, Northumberland, Newcastle, Durham et North Tyneside.

Le nord de l’Oxfordshire espère devenir «sans fumée» d’ici 2025 et envisage une interdiction de fumer pour l’hospitalité extérieure dans le cadre des plans.

Une zone est considérée comme « sans fumée » lorsque moins de cinq pour cent de sa population sont des fumeurs.

Cinq conseils anglais ont imposé une interdiction de fumer dans l’hôtellerie en plein air (Image: GETTY)

Le coronavirus a augmenté le niveau d’hospitalité en plein air (Image: GETTY)

Le gouvernement espère rendre l’Angleterre dans son ensemble sans fumée d’ici la fin de 2030.

Les scientifiques établissent un lien entre le tabagisme et un certain nombre de maladies mortelles, notamment le cancer, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies pulmonaires et le diabète.

Défendant leur politique, une porte-parole du conseil du comté d’Oxfordshire a déclaré : « L’Oxfordshire s’est fixé l’objectif ambitieux d’être sans fumée d’ici 2025.

« Créer des environnements sains et sans fumée – y compris en considérant les propositions de sièges extérieurs pour l’hôtellerie à 100 % sans fumée – n’est qu’une petite partie d’un plus large éventail de plans à l’échelle du comté.

LIRE LA SUITE: La revanche de l’UE sur le Royaume-Uni après le Brexit – “Vous verrez pourquoi il est important de rester en bloc”

Fumer a été interdit dans les pubs en 2007 (Image: GETTY)

« À l’heure actuelle, il n’y a pas de délais pour les propositions d’autorisation de chaussées sans fumée et rien n’a encore été convenu.

«Toute décision à ce sujet relèverait en fin de compte de la responsabilité de nos conseils de district individuels dans l’Oxfordshire.

«Notre stratégie de lutte contre le tabagisme décrit davantage nos plans sans fumée 2025, qui comprennent la création d’espaces sans fumée sains et conviviaux pour la famille, aider les gens à arrêter de fumer en premier lieu et soutenir ceux qui souhaitent arrêter.»

Cependant, cette décision a suscité l’indignation des groupes de défense des droits des fumeurs.

A NE PAS MANQUER

Le Royaume-Uni pousse l’État nounou alors qu’Oxford entend interdire de fumer à l’extérieur [SHOCK]

L’Oxfordshire va interdire de fumer à l’extérieur – sans fumée d’ici 2025 [HEALTH]

Le tabagisme a tué huit millions de personnes dans le monde en 2019, selon une étude [REVEAL]

“Les gens se plaignent de devoir s’asseoir parmi les fumeurs” (Image : GETTY)

L’Oxfordshire espère devenir sans fumée d’ici 2025 (Image: GETTY)

Simon Clark, qui dirige le groupe de pression sur le tabagisme Forest, a commenté : « Ce n’est pas l’affaire des conseils locaux si les adultes choisissent de fumer, et s’ils fument dehors pendant les heures de travail, c’est leur affaire et celle de leur employeur et non du conseil.

« Le public voudra que les autorités locales aident les entreprises locales à se remettre de l’impact de la pandémie.

« On s’attendra également à ce qu’ils se concentrent sur des questions comme l’emploi et le logement.

“Réduire les taux de tabagisme pour atteindre un objectif idéaliste n’est pas une priorité pour la plupart des gens et la politique du conseil devrait refléter cela.”

Fumer et vapoter : le NHS montre une différence entre les deux

En Angleterre, il a été interdit de fumer pour l’hôtellerie intérieure et les lieux de travail en 2007.

Cependant, Deborah Arnott, qui dirige Ash (Action contre le tabagisme et la santé), a fait valoir que davantage d’actions étaient nécessaires.

S’adressant au Guardian, elle a affirmé que les deux tiers du public britannique soutenaient l’interdiction de fumer à l’extérieur des pubs et des restaurants.

Les pubs à travers le Royaume-Uni ont rouvert après le verrouillage (Image: GETTY)

Mme Arnott a ajouté : « Ce n’est pas comme si ce n’était sur le radar de personne.

“Les gens se plaignent beaucoup que s’ils sortent, ils doivent s’asseoir parmi les fumeurs.”

Selon l’Office for National Statistics, 14,1% de la population britannique étaient des fumeurs en 2019.