Répression des chemins de fer indiens contre la billetterie illégale de l’IRCTC! RPF détecte 20 logiciels utilisés pour réserver des billets de train

Un total de 752 rabatteurs ont été arrêtés dans la zone du chemin de fer de l’Ouest et des billets perdus, d’une valeur de Rs 53,89 lakh.

La répression des chemins de fer indiens contre le logiciel illégal de réservation de billets IRCTC! La police des chemins de fer de l’Ouest (FPR) a détecté jusqu’à 20 logiciels illégaux qui auraient été utilisés par les rabatteurs pour réserver des billets de train après l’épidémie de COVID-19 depuis la reprise des services de trains de passagers dans les États du Gujarat et du Maharashtra. Selon des responsables de la Western Railway cités dans un rapport d’IE, le FPR sous PC Sinha, le commissaire principal à la sécurité a été en mesure de mettre un frein au système de rabatteurs utilisant abusivement le site officiel de l’IRCTC par le biais d’un logiciel de clonage afin de réserver plusieurs trains IRCTC billets dans le but de créer une fausse demande de billets et de les vendre plus tard au marché noir.

Selon Sumit Thakur, Chief Public Relations Officer (CPRO), Western Railways, depuis la reprise des services ferroviaires à partir de juin 2020, le FPR a fait preuve d’un engagement remarquable pour lutter contre la menace de la vente de billets électroniques en identifiant un total de 20 logiciels illégaux. et après analyse des données, plus de 344 cas de billetterie illégale ont été enregistrés et en un an, 351 personnes ont été arrêtées. De plus, le transporteur national a également bloqué jusqu’à 2050 ID en utilisant le logiciel illégal sur le site Web de l’IRCTC et a saisi 6375 billets au total. Un total de 752 rabatteurs ont été arrêtés dans la zone du chemin de fer occidental et des billets perdus, d’une valeur de Rs 53,89 lakh, a déclaré Thakur.

Selon les responsables des chemins de fer, parmi les 20 logiciels de billetterie illégaux, le plus notable était le logiciel illégal «Real Mango», qui était utilisé par les rabatteurs à la gare de Surat. Thakur a en outre déclaré qu’après que l’escroquerie de billetterie illégale a été démantelée par le FPR à Surat, 46 cas au total ont été enregistrés en vertu de l’article 143 de la loi sur les chemins de fer et un total de 48 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’arnaque à travers le pays, a ajouté Thakur. Les responsables des chemins de fer indiens ont également informé que pour faire face à la détection des cas de vente en ligne, une cyber cellule a été créée au siège de Western Railways à Mumbai.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.