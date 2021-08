Réprimer les cartels : les sanctions doivent être basées sur le chiffre d’affaires afin que les sanctions soient proportionnelles

La Commission indienne de la concurrence (CCI) a, à juste titre, été active dans l’enquête et la répression des ententes.

Par Vinod Dhall et Vrinda Nagpal

Les cartels sont l’antithèse d’une économie de marché libre fonctionnelle où la concurrence entre rivaux stimule le bien-être des consommateurs, la croissance économique et l’innovation. Ils représentent une défaillance du marché obligeant les autorités de la concurrence à intervenir pour enquêter et punir les parties conspiratrices.

L’application des cartels est probablement l’objectif le plus important des lois sur la concurrence dans toutes les juridictions et les sanctions les plus lourdes leur sont réservées. Aux États-Unis, ce sont les cartels fonctionnant comme des trusts mis en place par des concurrents qui ont conduit à la promulgation de la loi antitrust du pays.

L’Inde n’a pas été à l’abri des effets néfastes des cartels. Des observateurs avertis soupçonnent que les cartels sont monnaie courante sur les marchés indiens, et plus encore dans les biens homogènes, notamment les produits de base tels que les minerais, le bois, le camionnage, le ciment, le sucre, l’éthanol, le verre, la construction et les industries immobilières.

Naturellement, la loi sur la concurrence de 2002, comme les autres lois sur la concurrence, prévoit des sanctions strictes contre les ententes avérées, qui peuvent s’étendre pour chaque année d’entente jusqu’au plus élevé de 10 % du chiffre d’affaires ou de trois fois les bénéfices. La peine élevée est conçue pour punir les entreprises errantes ainsi que les cadres responsables de l’infraction.

Les associations professionnelles existant dans la plupart des secteurs industriels ont un objectif légitime tel que la projection des problèmes de l’industrie par rapport à des questions telles que la fiscalité ou les redevances ou l’exploitation minière. Traditionnellement, les associations se sont même vu confier des rôles par le gouvernement dans des domaines tels que la collecte de données. Mais les associations professionnelles en Inde (et ailleurs aussi) ont souvent fonctionné comme des cartels ou une plate-forme volontaire pour gérer des cartels.

Les cartels en Inde ont été particulièrement prononcés sur les marchés d’enchères. Il est presque évident de dire que lorsque des offres sont soumises pour l’approvisionnement contre des appels d’offres lancés par le gouvernement ou une agence gouvernementale, il est probable qu’il y ait un cartel fonctionnant en arrière-plan – même si les approvisionnements à des parties privées n’ont pas été à l’abri des cartels, trop!

La Commission indienne de la concurrence (CCI) a, à juste titre, été active dans l’enquête et la répression des ententes. Selon les données disponibles publiquement, les ententes ont représenté environ 63 % des affaires instruites par la CCI et 60 à 70 % des sanctions. Dans le cas du célèbre cartel du ciment, les sanctions infligées à 11 cimenteries se sont élevées à Rs 6 300 crore. Cependant, le recouvrement des pénalités imposées a été douloureusement faible en raison des procédures judiciaires prolongées ; seulement environ 1% du montant de la pénalité a pu être récupéré par la CCI, ce qui a considérablement dilué l’effet dissuasif des décisions de la CCI. Il incombe au tribunal d’appel (NCLAT) et aux tribunaux d’avoir une meilleure appréciation des effets profondément dommageables des ententes et de trancher ces affaires avec un sentiment d’urgence.

Dans une affaire lourde de conséquences, la Cour suprême a décidé que la sanction dans le cas d’une entreprise multiproduits devait être limitée à 10 % du chiffre d’affaires attribuable à ce produit particulier. La justification invoquée étant que cela serait conforme aux principes d’équité et de proportionnalité. Mais ces principes mêmes pourraient faire valoir que la pénalité devrait être proportionnelle à la taille (reflétée dans le chiffre d’affaires et les bénéfices) de l’entreprise afin qu’elle blesse également chaque partie à l’entente. Lorsque la loi prévoit une pénalité proportionnelle (10 %) au chiffre d’affaires d’une entreprise, elle consacre implicitement le principe de proportionnalité.

Dans un autre arrêt, la Cour suprême a observé que les conditions du marché peuvent être telles qu’elles ont poussé les fournisseurs à former un cartel. Alors que les pratiques d’une entreprise contractante peuvent être de nature à affaiblir la concurrence entre les fournisseurs, cela ne peut pas justifier que les fournisseurs s’entendent dès le départ dans la soumission des offres au lieu de concourir dans les offres.

On espère que, dans une affaire future, la Cour suprême renversera les décisions ou les observations qui affaiblissent l’application contre les cartels en Inde et la capacité de la CCI à imposer des sanctions dissuasives.

Les auteurs sont respectivement Senior advisor et Associate, Touchstone Partners

