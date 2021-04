Reprise bureaucratique: Seth, nouveau secrétaire de la DEA, Bajaj est passé au service des recettes

En tant que nouveau secrétaire au revenu, la tâche de Bajaj est également supprimée.

Le gouvernement a transféré mardi Tarun Bajaj, secrétaire du département des affaires économiques (DEA), au département du revenu et a nommé Ajay Seth, fonctionnaire du Karnataka-cadre, secrétaire de la DEA, dans le cadre d’un remaniement bureaucratique.

Bajaj – qui avait travaillé au cabinet du Premier ministre avant son élection au poste de secrétaire de la DEA en avril de l’année dernière – détenait également la charge supplémentaire du département des recettes depuis la pension de retraite d’Ajay Bhushan Pandey en février.

La nomination de Seth, un officier de l’IAS de 1987 qui a servi dans son cadre d’origine en tant que directeur général de la Bangalore Metro Rail Corporation, dirigée par l’État, intervient à un moment où le gouvernement a intensifié ses efforts sur la création massive d’infrastructures pour inverser la tendance. une contraction record de 8% du PIB réel induite par Covid au cours de l’exercice 21. Il supervisera également l’ambitieux plan du Centre visant à inscrire des titres d’État sélectionnés sur des indices étrangers au cours de l’exercice 22 et se coordonnera étroitement avec la banque centrale pour entreprendre des emprunts en douceur sans perturber le marché obligataire.

En tant que nouveau secrétaire au revenu, la tâche de Bajaj est également supprimée. L’Inde a récemment fait appel du verdict d’arbitrage de Cairn Energy à La Haye, contestant la sentence de 1,4 milliard de dollars. Il avait également fait appel d’une autre sentence arbitrale en faveur de Vodafone. Une deuxième vague de cas de Covid-19 a menacé le recouvrement des recettes dans les mois à venir, juste au moment où l’on supposait que le nettoyage des impôts avait commencé à s’améliorer.

Dans une notification, le département du personnel et de la formation a déclaré que le comité des nominations du cabinet avait autorisé la nomination d’Ali Raza Rizvi, secrétaire spécial et conseiller financier au ministère de l’information et de la radiodiffusion, en tant que nouveau secrétaire au département des entreprises publiques. Anil Kumar Jha, un secrétaire spécial au département du revenu, prendra la relève en tant que secrétaire aux affaires tribales.

Jatindra Nath Swain, l’actuelle directrice générale de Solar Energy Corporation, assumera les fonctions de nouvelle secrétaire aux pêches.

Gyanesh Kumar, secrétaire supplémentaire au ministère de l’Intérieur, est nommé nouveau secrétaire aux affaires parlementaires, tandis qu’Indevar Pandey prendra la relève en tant que nouvelle secrétaire du département des réformes administratives et des griefs publics et du département des pensions et du bien-être des retraités. À l’heure actuelle, Pandey est un secrétaire spécial au ministère du développement de la région du nord-est.

Anjali Bhawra, un secrétaire spécial au ministère des affaires corporatives, prendra en charge en tant que secrétaire du département de l’autonomisation des personnes handicapées.

