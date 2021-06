Reprise commerciale : les exportations bondissent de 69 % en mai grâce à l’amélioration de la demande

Ainsi, seule une hausse soutenue au cours des 2-3 prochaines années aiderait à retrouver les hauteurs perdues.

Les exportations de marchandises ont bondi de plus de 69 % en mai par rapport à l’année précédente pour atteindre 32,3 milliards de dollars, grâce à une base favorable et à l’amélioration de la demande des marchés clés. Malgré la deuxième vague pandémique, les exportations étaient supérieures de plus de 8% au niveau de mai 2019 (avant la pandémie), ont montré les données provisoires publiées mardi par le ministère du Commerce.

Après avoir connu un taux d’expansion impressionnant au cours de l’exercice précédent à la suite de l’épidémie de Covid-19, les exportations de médicaments et de produits pharmaceutiques ont chuté de 5,4% en mai à 1,9 milliard de dollars, grâce à la diminution des cas de Covid aux États-Unis et dans l’UE.

Les exportations de marchandises ont maintenant franchi le niveau d’avant Covid (mêmes mois en 2019) pendant trois mois consécutifs, dans ce qui semble être une reprise commerciale qui se renforce. L’estimation provisoire de la croissance des exportations pour le mois de mai est supérieure à l’estimation préliminaire de 67 % signalée plus tôt.

Bien entendu, la croissance des exportations était faible même avant la pandémie – les expéditions sortantes ont augmenté d’environ 9 % en 2018-19, mais ont de nouveau diminué de 5 % en 2019-2020. Ainsi, seule une hausse soutenue au cours des 2-3 prochaines années aiderait à retrouver les hauteurs perdues.

Néanmoins, compte tenu de la crise sans précédent et des blocages localisés dans les principaux États industriels, les performances à l’exportation en mai 2021 étaient prometteuses.

Les importations ont également augmenté de près de 74 % pour atteindre 38,6 milliards de dollars en mai, la base restant favorable et la demande intérieure ayant enregistré une reprise fragile. Cependant, les importations étaient toujours en baisse de plus de 17% par rapport au niveau de mai 2019. Les importations de pétrole ont bondi de 179 % à 9,5 milliards de dollars, reflétant la hausse des prix du pétrole brut, tandis que les importations d’or ont grimpé de 790 % pour atteindre environ 679 millions de dollars en mai, principalement en raison d’une base faible. Les importations d’huile végétale ont bondi de 149% à 1,4 milliard de dollars.

La forte croissance des échanges au cours des derniers mois, bien que soutenue par des effets de base favorables (les exportations étaient en baisse de 36 % et les importations de près de 51 % en mai 2020), suggère également que l’offre est en mesure de mieux répondre à une reprise de la demande. des marchés clés. Bien entendu, l’effet de base continuera également à favoriser la croissance du commerce au cours des prochains mois.

Le déficit commercial s’est fortement réduit pour atteindre un creux de huit mois à 6,3 milliards de dollars en mai, contre 15,1 milliards de dollars le mois précédent.

Fait important, les exportations de base (à l’exclusion du pétrole, des pierres précieuses et des bijoux) ont augmenté de près de 47 % en mai par rapport à l’année précédente, ce qui est inférieur à la croissance des expéditions globales de marchandises. Ces exportations ont enregistré une augmentation de près de 12% par rapport au niveau de mai 2019. Les importations de base ont augmenté de 52 % en glissement annuel, mais ont chuté de 3 % par rapport à mai 2019.

Les analystes ont déjà déclaré que le maintien d’exportations élevées (en termes absolus) au cours des prochains mois signalera un revirement significatif, car ils citent les montagnes russes des exportations à la suite de la pandémie du dernier exercice.

Cependant, le secrétaire au Commerce Anup Wadhawan le mois dernier a respiré la confiance que la vague actuelle de la pandémie de Covid-19 n’était pas susceptible de modifier la trajectoire des exportations dans les mois à venir et que le commerce extérieur du pays continuerait de bien se comporter.

Les principaux produits ou groupes (avec des exportations de plus de 500 millions de dollars) qui ont enregistré une forte croissance d’une année sur l’autre en mai comprennent les produits pétroliers (227 %), les pierres précieuses et les bijoux (179 %), les fils/tissus/confections de coton, produits tissés à la main, etc. (138 %), vêtements (114 %), électronique (91 %) et produits d’ingénierie (53 %).

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.