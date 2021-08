Reprise de la croissance : les embauches s’accélèrent et dépassent les niveaux d’avant Covid en juillet

Le marché du travail indien a enregistré une croissance de 11% en juillet par rapport à juin alors qu’il augmentait de 15%. Il s’agit du deuxième mois consécutif de croissance après une chute liée à la pandémie en avril et mai 2021.

La dynamique d’embauche s’est encore accélérée en juillet, dépassant les niveaux d’avant Covid et indiquant une reprise de la croissance et laissant présager une reprise soutenue de l’activité après l’impact du Covid-19.

Comme au cours des derniers mois, la croissance a été tirée par le besoin croissant des entreprises de numériser leurs opérations. Le secteur des logiciels ou services informatiques a maintenu sa croissance régulière et à la hausse avec une augmentation de 18% en glissement mensuel en juillet, dépassant les niveaux de croissance de 11% en juin et 14% en mai. En juin, ce secteur avait connu une croissance de 52% par rapport à juin 2019 ou en période pré-pandémique.

Pawan Goyal, directeur commercial de Naukri.com, a déclaré que juillet 2021 avait fourni la preuve concluante de la reprise de l’activité de recrutement après un revers en avril et mai. « La croissance la plus notable et la plus cohérente au cours des derniers mois appartient aux domaines fonctionnels IT/ITES et tech, qui sont restés relativement insulaires face aux effets Covid. Cela démontre que la transformation numérique des entreprises indiennes est bien engagée et au cœur des efforts de reprise après la pandémie », a-t-il déclaré.

Selon les conclusions de Xpheno, avec plus de 2,90 lakh d’emplois de cols blancs actifs, juillet a dépassé juin pour devenir le mois le plus fort de l’exercice 22. De plus, les chiffres de clôture de juillet 2021 étaient le double de ceux de juillet 2020, qui avaient un chiffre de clôture d’un peu moins de 1,42 lakh, juste après le point le plus bas de 1,32 lakh de juin 2020.

La croissance de 105% des emplois actifs sur une base annuelle est une indication d’une forte reprise en jeu, a observé le cabinet de recrutement spécialisé basé à Bengaluru. Le nombre d’emplois actifs, actualisés et acceptés par les candidats en juillet était de 2,9 lakh, contre 2,7 lakh en juin et 2,05 lakh en mai.

Kamal Karanth, co-fondateur de Xpheno, a déclaré que les chiffres de clôture de juillet correspondaient à ceux de mars 2021 et étaient le nombre le plus élevé sur la période de 12 mois. Cependant, la croissance de juillet est plus large par rapport à celle de mars, portée par le dynamisme d’une fin d’exercice.

«La montée en juillet a été largement alimentée par une action collective dans des secteurs plus en reprise. Des géants endormis comme les voyages et le tourisme, l’hôtellerie et l’hôtellerie, le commerce de détail et les loisirs se sont doucement réveillés pour rejoindre l’action du marché. Le redémarrage d’un plus large éventail d’activités commerciales sur une plus grande zone géographique a entraîné plus de pousses vertes dans l’activité d’embauche », a déclaré Karanth.

Certes, la reprise globale s’est maintenue pour le deuxième mois consécutif, selon Naukri.com. Les hôtels, les restaurants, les voyages et les compagnies aériennes ont enregistré une croissance des embauches de plus de 36% en glissement mensuel, le commerce de détail a augmenté de plus de 17%. L’activité d’embauche en comptabilité/fiscalité a augmenté de 27%, en FMCG elle a augmenté de 17%, les services bancaires/financiers ont connu une croissance de 13% et l’éducation/enseignement a augmenté de 8% par rapport à juin 2021. Le secteur de la pharma, des biotechnologies et de la recherche clinique , cependant, a connu une baisse marginale de 5% des emplois tandis que le secteur des médias, des dotcoms et du divertissement a subi un coup plus dur, les embauches ayant chuté de 15% en juillet 2021.

Les données d’embauche pour toutes les tranches d’expérience sont restées positives. La tranche des freshers 0-3 ans a connu la plus forte croissance à 14% en juillet par rapport à juin. Les cadres supérieurs appartenant à la tranche 4-7 ans ont augmenté de 11%, l’embauche dans la tranche d’expérience 8-12 ans a augmenté de 9%, les 13-16 ans ont vu une croissance de 5% et une augmentation de 4% des embauches pour les personnes de plus de 16 ans l’expérience professionnelle.

Cependant, selon Karanth, la poussée observée en juillet pourrait bien être “calme avant la tempête”, car il y a de la prudence dans l’air avec la crainte d’une troisième vague de la pandémie qui se profile. « Les entreprises considérant la période juillet-septembre comme le trimestre performant avant le troisième trimestre festif, le volume d’embauche et la vitesse d’embauche devraient être à un niveau positif. À moins d’être amortis par une vague de choc d’un tiers, les marchés resteront dynamiques et sont bien placés pour capitaliser sur une trajectoire de reprise continue. Bien que certains indicateurs macroéconomiques aient été révisés et réduits pour l’année en cours, ils pourraient ne pas avoir d’impact direct sur les niveaux d’action à court terme », a-t-il déclaré.

