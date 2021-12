Reprise de la demande de crédit en milieu rural, mais des défis subsistent

Même si la demande de crédit est restée stable dans l’économie rurale, les défis liés à l’octroi de crédit dans ces zones sont uniques, a déclaré Mahabaleshwara MS, directeur général et PDG de Karnataka Bank.

La demande de crédit de l’économie rurale augmente, mais des défis subsistent en termes de connectivité du dernier kilomètre, de problèmes linguistiques et d’informations financières structurées limitées des consommateurs vivant dans ces zones, ont déclaré des banquiers lors de la conférence bancaire virtuelle FICCI-IBA qui s’est tenue jeudi. .

« Du 1er trimestre au 2e trimestre (avril-septembre), nous avons assisté à un énorme bond de la croissance des prêts immobiliers en ce qui concerne le niveau II et au-delà des villes… Il y a une augmentation de 26 % du nombre de projets à venir. pour l’immobilier dans le niveau II et au-delà des villes. La croissance des crédits immobiliers est de plus de 11%, ce qui est mieux que la moyenne métropolitaine. En ce qui concerne la State Bank of India, 60% de notre portefeuille de prêts immobiliers de Rs 5,40 crore lakh provient du niveau II et au-delà des villes, nous y voyons beaucoup de traction », a déclaré Saloni Narayan, directeur général adjoint de commerce de détail à la State Bank of India (SBI).

Elle a déclaré qu’il y avait plus de potentiel de croissance dans les zones rurales alors que le modèle de travail à domicile dirigé par la pandémie de Covid-19 devenait institutionnalisé et que les gens se déplaçaient des métros vers les villes et les niveaux III et au-delà des villes. Étant donné que le coût de la vie dans ces villes est plus bas, les gens peuvent s’offrir des maisons plus grandes.

Même si la demande de crédit est restée stable dans l’économie rurale, les défis liés à l’octroi de crédit dans ces zones sont uniques, a déclaré Mahabaleshwara MS, directeur général et PDG de Karnataka Bank. « Le problème le plus important est la connectivité rurale et le problème de la bande passante », a-t-il déclaré.

En outre, il existe des barrières linguistiques, un manque d’antécédents de crédit, aucune preuve de revenu, une moindre connaissance financière et une disponibilité limitée des données structurées dans les parties intérieures du pays, a déclaré Mahabaleshwara. Les banques doivent investir dans l’intelligence artificielle (IA) et l’analyse de données pour obtenir des informations sur la charge de données non structurées tout en dépensant également en cybersécurité et en améliorant les compétences des employés.

Les banques devraient également s’associer avec des fournisseurs de services à bas prix, des moteurs de sourcing et des sociétés de technologie financière pour accorder des crédits à la partie financièrement non pénétrée de la société. « Nous devons admettre que par nous-mêmes, nous ne serons pas en mesure d’atteindre les non-atteints », a-t-il déclaré, ajoutant que Karnataka Bank s’est associée à 12 sociétés de technologie financière pour la génération de prospects pour les actifs et les passifs.

