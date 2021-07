Reprise de la mousson : les semis reprennent dans les principaux États producteurs de cultures

Les précipitations pan-indiennes étaient de 1% inférieures à la moyenne sur longue période (LPA) de référence comme samedi, même s’il y avait un déficit de 7% en juillet, la plus humide de la saison de quatre mois qui est cruciale pour les semis des cultures d’été.

Les inquiétudes concernant les pluies éparses frappant les superficies cultivées en été et, partant, la production de céréales vivrières du pays et les revenus des agriculteurs se sont apaisées samedi, alors que les dernières données du Met Department montraient une reprise intelligente des pluies de mousson avec une répartition presque uniforme à travers le pays.

Bien que le ralentissement de la mousson pendant les trois semaines jusqu’au 11 juillet ait eu un impact négatif sur les semis, il y a eu une reprise des activités au cours de la semaine dernière, en particulier dans les principales régions productrices de cultures. Ainsi, les surfaces ensemencées ont atteint 79% de la superficie normale de campagne de 107,3 ​​millions d’hectares comme vendredi contre 67% une semaine auparavant ; bien entendu, la superficie cultivée était encore inférieure de 5 % à son niveau d’il y a un an.

Les précipitations ont été de 266,1 mm contre LPA de 285,3 mm en juillet, selon le Département météorologique indien. Les précipitations étaient supérieures de 10 % à la LPA en juin.

La majorité des 14 crores d’agriculteurs en Inde dépendent de la mousson, car 52% des terres agricoles du pays n’ont toujours aucune source d’irrigation permanente. Depuis 2016-17, la production de céréales vivrières du pays pendant la saison kharif bat chaque année de nouveaux records. Au cours de la saison kharif 2020-21, la production était de 148,4 millions de tonnes, soit 3,2% de plus qu’il y a un an. Bien entendu, des rendements plus élevés n’entraînent pas nécessairement des revenus plus élevés pour les agriculteurs, car les prix qu’ils obtiennent jouent un rôle crucial.

« Il n’y a pas eu de problèmes majeurs dans la répartition des pluies, ce qui a le plus d’impact sur les semis. La plupart des États ont reçu en juillet une bonne période de pluie après la reprise de la mousson. La période sèche des premiers jours du mois a suivi les pluies excédentaires de juin », a déclaré un scientifique de l’IMD. Le pays a enregistré une production record de 305,44 millions de tonnes de céréales vivrières l’année dernière, alors que le déficit pluviométrique en juillet était encore plus important que cette année, a déclaré le scientifique. L’année dernière, juillet avait enregistré des pluies inférieures de 10 % à la normale.

Selon les données de l’IMD, les précipitations de juin à juillet ont été de 449 mm contre LPA de 452,2 mm pour la période de deux mois. L’Inde centrale a reçu 1 % de pluies supérieures à la normale tandis que la région nord-ouest du bol alimentaire a reçu des pluies 2 % inférieures à la normale. En raison de fortes précipitations dans le Karnataka, le Telangana et l’Andhra Pradesh après le 10 juillet, les précipitations globales dans la péninsule sud ont été de 17 % supérieures à la normale au cours de ces deux mois.

Bien que les précipitations dans la région est et nord-est aient été de 13% inférieures à la normale, en raison du niveau quantitativement élevé des précipitations par rapport aux autres régions, le déficit n’est pas vraiment préoccupant pour les semis kharif.