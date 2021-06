Reprise des affaires : les centres commerciaux et les restaurants placent leurs espoirs dans une vaccination plus rapide contre le Covid-19

Si un acheteur a déjà dépensé Rs 1 000 en moyenne, il dépense Rs 1 600 maintenant. Parmi les segments de produits, l’électronique a déjà connu une reprise de près de 100 % tandis que les grands magasins et les catégories de vêtements de sport enregistrent des ventes importantes.

Avec l’ouverture de centres commerciaux et de restaurants dans plusieurs États et districts, les propriétaires espèrent une reprise plus rapide cette fois-ci par rapport à la première vague de Covid, mais maintiennent que le rythme de la vaccination est la clé du retour à la normale de leurs activités.

Le consensus est que si le rythme de la vaccination s’accélère et qu’une troisième vague est évitée, la normalité des affaires peut revenir entre juillet et septembre.

Gurvineet Singh, PDG du centre commercial Viviana, basé à Thane, a déclaré qu’il avait fallu près de 45 à 50 jours à l’entreprise pour atteindre 50% des fréquentations pré-Covid lorsqu’elle a repris ses activités en septembre de l’année dernière après le premier verrouillage. Cette fois, le centre commercial a réussi à atteindre le même nombre en sept jours. En fait, l’entreprise a atteint jusqu’à 75% des ventes pré-Covid au cours du week-end terminé le 13 juin, aidée par une augmentation des dépenses moyennes par consommateur.

Si un acheteur a déjà dépensé Rs 1 000 en moyenne, il dépense Rs 1 600 maintenant. Parmi les segments de produits, l’électronique a déjà connu une reprise de près de 100 % tandis que les grands magasins et les catégories de vêtements de sport enregistrent des ventes importantes.

Les vêtements de cérémonie trouvent également preneur en raison de la réouverture de certains bureaux à Mumbai et à Thane, a déclaré Singh à FE. La reprise des restaurants, cependant, a été limitée en raison du plafonnement du nombre de places assises. “S’il n’y a pas de troisième vague et que le processus de vaccination s’accélère, nous pouvons voir la normalité dès juillet”, a déclaré Singh. Pour séduire plus d’acheteurs, Viviana Mall incite les consommateurs qui ont reçu au moins une dose de vaccination.

Une reprise rapide aidera également certains centres commerciaux à soutenir leur personnel, dont beaucoup ont été temporairement licenciés en raison de finances tendues. Viviana Mall, par exemple, a dû réduire d’environ 50% ses effectifs pendant le verrouillage. Tous n’ont pas encore repris le travail.

Pushpa Bector, directeur exécutif de DLF Retail, a déclaré que près de 11 000 à 12 000 clients sont entrés dans DLF Promenade au cours du week-end terminé le 13 juin. Cela se compare à environ 20 000 consommateurs que le centre commercial accueillait avant d’être fermé. Les 11 000 à 12 000 pas ont été atteints malgré la politique impair-pair qui était alors en place à Delhi. Étant donné que les livraisons du commerce électronique étaient limitées à l’essentiel pendant le verrouillage, les acheteurs du centre commercial se sont dirigés vers des catégories telles que la mode rapide et l’athleisure. Des magasins comme Zara, Uniqlo ont vu une bonne demande des consommateurs. Avec des marques sélectionnées qui devraient bientôt annoncer des événements de vente, la consommation va encore s’accélérer, espère Bector.

À la fin du T4FY21, les ventes de DLF avaient atteint environ 80 à 85 % des niveaux d’avant Covid. Bector s’attend à ce que la reprise s’installe d’ici septembre s’il n’y a pas de troisième vague et que les métros sont en mesure d’accélérer le processus d’inoculation.

Pour Pacific Mall, qui gère des locaux à Dwarka et Subash Nagar à Delhi, environ 30 à 35% des ventes proviennent d’articles et de gadgets numériques. Le directeur exécutif Abhishek Bansal a déclaré que les affaires pourraient se redresser à un rythme plus lent que l’année dernière étant donné que la deuxième vague a rendu les gens “plus sceptiques qu’avant”. Cependant, les ventes de fin de saison prévues en juillet et août et le début de la saison des fêtes en octobre devraient être de bon augure pour la consommation globale, a déclaré Bansal.

Satyajit Dhingra, directeur régional Nord chez Impresario Handmade Restaurants qui possède des marques comme Smoke House Deli et Social, a déclaré qu’en moyenne, la marque Social voit environ 100 clients par point de vente quotidiennement. L’autorisation de servir de l’alcool dans certaines zones comme Gurgaon a aidé les restaurants à augmenter la fréquentation, a déclaré Dhingra.

À Mumbai, les points de vente Smoke House Deli et Social qui ont ouvert leurs portes un lundi 7 juin ont vu la totalité des 50 % des sièges réservés pour le déjeuner. “Une salle comble pour un déjeuner du lundi était un bon signe et un témoignage que les gens manquaient vraiment de sortir et de dîner au restaurant une fois de plus”, a déclaré Mayank Bhatt, chef d’entreprise chez Social.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.