Reprise des prix de l’immobilier résidentiel dans au moins deux ans: UBS

UBS a déclaré qu’une reprise des projets en difficulté augmente le choix des clients, ce qui permettrait de contrôler les prix et d’avoir un impact sur la reprise du cycle immobilier.

Bien que le secteur immobilier indien ait eu des raisons de se réjouir au cours des six derniers mois alors que la demande refoulée a stimulé les ventes, même si les promoteurs sont en mesure de liquider les stocks invendus – comme ils l’ont fait ces derniers mois – une reprise des prix pourrait encore prendre deux ans, selon le courtier UBS.

«Si toutes les étoiles s’alignent – c’est-à-dire que l’épuisement des stocks se poursuit de la même manière que par le passé – nous pensons que nous sommes à au moins deux ans d’une reprise du cycle immobilier (en termes de prix), bien que la reprise à Hyderabad et à Pune peut venir plus tôt. Si l’épuisement ne continue pas comme nous le supposons, nous pourrions être dans un séjour plus long au bas du cycle », a déclaré la maison de courtage dans un rapport.

«Les réductions des droits de timbre, les offres / remises des constructeurs et les anciens enregistrements de vente ont entraîné une augmentation significative des enregistrements de propriétés dans le Maharashtra et le Madhya Pradesh. Cependant, cela ne s’est pas produit dans d’autres États. De plus, la reprise des ventes de propriétés primaires n’a pas été aussi forte ni aussi généralisée. Les données montrent que les projets en difficulté se sont vendus plus au dernier trimestre qu’au cours des sept trimestres précédents. Les données sur les projets / développeurs actifs indiquent également une concurrence accrue », a-t-il déclaré.

Cependant, le courtage a déclaré que les perspectives pour les personnes qui achètent des propriétés sont les meilleures des 15 dernières années et que le marché intérieur pourrait atteindre un TCAC de 7 à 10% en termes de volumes de propriétés au cours des deux prochaines années.

UBS a précisé qu’une normalisation des prix de l’immobilier ne devrait pas être assimilée à une reprise des prix. «En supposant que l’épuisement des stocks se poursuive à hauteur de 35 000 unités par an (au cours des trois dernières années), nous estimons une reprise du cycle immobilier d’ici la fin de 2022E, car les stocks ajustés aux ventes devraient alors être réduits à 1,6x». Ça disait.

La reprise du cycle des prix de l’immobilier à Pune et Navi Mumbai devrait être plus rapide que les sept premières villes de l’Inde en termes de revenus du logement, suivies par Bangalore, Thane, Mumbai, Chennai et enfin Delhi NCR, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la consolidation des clients, la maison de courtage a déclaré qu’elle était à risque car les ventes de projets en difficulté ont augmenté au cours du dernier trimestre et de nombreux projets stressés ont été relancés. En outre, la consolidation des constructeurs n’est pas non plus généralisée et stagne.

«Les données montrent que sur tous les sites, ce sont les projets en difficulté qui se sont vendus le plus au dernier trimestre, inversant la tendance des sept trimestres. Notre analyse des projets actifs et des développeurs actifs corrobore également notre point de vue selon lequel les projets / développeurs en difficulté se sont également vendus. De plus, l’autorisation de restructurations récentes au niveau des projets a conduit à une relance de nombreux projets stressés », a-t-il déclaré.

UBS a souligné que les bénéfices des constructeurs sont très sensibles aux prix de l’immobilier, ce qui implique une période difficile pour les promoteurs dans l’environnement actuel des prix, en particulier avec les pressions actuelles sur les coûts. Il a déclaré que les constructeurs devraient vendre 1,5 à 2 unités pour réaliser un profit similaire à celui d’avant, compte tenu de l’impact sur les marges.

