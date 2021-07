Reprise du trafic sur les autoroutes ! Rs 103 crore péage collecté via FASTags avant le 1er juillet

Le 1er juillet 2021, un total de 63 transactions FASTag lakh ont été enregistrées.

Avec la réduction du nombre de cas de Covid en Inde, le trafic semble se précipiter vers les autoroutes, selon les données officielles sur l’utilisation des FASTags. Le péage collecté via ce mode électronique à la fin du mois de juin a atteint Rs 97 crore en une journée et Rs 103 crore au 1er juillet 2021. Ce chiffre est juste en deçà du record quotidien de Rs 107 crore, collecté au cours du mois. de mars, juste avant la deuxième vague de Covid, selon les données officielles. Le gouvernement Modi ayant opté pour un déverrouillage calibré des activités commerciales, les FASTags sont devenus le mode préféré de perception des péages dans pas moins de 780 gares de péage, y compris les 660 gares de péage relevant de la National Highways Authority of India (NHAI). Jusqu’à présent, plus de 3,45 crore FASTags ont été émis, selon un rapport IR.

Le 1er juillet 2021, un total de 63 transactions FASTag lakh ont été enregistrées. Grâce aux péages FASTag, le gouvernement a gagné 2 576 crores de roupies au cours du mois de juin, soit un bond de 21% par rapport à mai. Selon les responsables, à l’exception de certains États, comme le Tamil Nadu, l’Odisha, le Bengale occidental et le Rajasthan, la hausse des transactions FASTag est constante. Au mois de mars, juste avant la deuxième vague de Covid, l’utilisation de FASTag a atteint un pic de 19,3 crores de transactions par mois. Mais à partir d’avril, lorsque le nombre de nouveaux cas de coronavirus a commencé à augmenter, ce chiffre est tombé à 16,4 crores de transactions d’une valeur d’environ 2 776 crores de roupies.

En mai, lorsque les cas actifs de COVID-19 ont atteint un pic de 90 lakh, les données des balises ont montré jusqu’à 11,6 crores de transactions d’une valeur d’environ Rs 2 100 crore. Pendant la majeure partie du mois de mai, les villes et villages qui ont été principalement touchés par Covid, étaient dans divers modes de verrouillage. Selon des responsables, les données du mois de juin indiquent que les effets de la deuxième vague de COVID-19, tels que signifiés par le trafic routier, pourraient être en déclin. L’année dernière, à peu près à la même époque, au milieu de la première vague de la pandémie, les transactions FASTag s’élevaient à environ 8 crore au total, se traduisant par Rs 1 511 crore. En septembre 2020, qui a vu le pic de la première vague avec plus de 26 lakh cas de Covid, les autoroutes ont enregistré jusqu’à 11 crores de transactions FASTag d’une valeur de Rs 1 940 crore, a ajouté le rapport.

