Reprise économique à un stade précoce, au profit de divers secteurs ; Attention à Infra, valeurs bancaires| ENTRETIEN

La reprise économique actuelle est généralisée et devrait profiter à divers secteurs. (Photo : REUTERS)

La reprise économique de l’Inde n’en est qu’à ses débuts et va s’accélérer à l’avenir, a déclaré Raghvendra Nath, MD, Ladderup Wealth Management dans une interview avec Kshitij Bhargava de Financial Express Online. Le vétéran du marché a ajouté que les investisseurs devraient utiliser des corrections, comme celle récemment observée, pour investir dans une gestion progressive avec un œil sur le long terme. Il a en outre ajouté que des secteurs tels que les infrastructures, les matériaux, les banques d’affaires lui paraissent attrayants, en gardant à l’esprit l’assouplissement de la politique monétaire. Voici les extraits édités.

Comment les investisseurs devraient-ils gérer le type de corrections que nous avons observées récemment ?

Les corrections sur les marchés haussiers sont saines car elles aident à déplacer les actions des mains les plus faibles vers les plus fortes et contribuent ainsi à la subsistance à long terme des marchés. En ce sens, les corrections font partie intégrante des marchés haussiers et peuvent se produire pour diverses raisons. La course haussière actuelle des marchés boursiers est tirée par la reprise économique mondiale et nationale ainsi que par l’ouverture des économies après les blocages de Covid. Cette reprise a été favorisée par le soutien monétaire et budgétaire massif des banques centrales et des gouvernements.

Nous pensons que la reprise économique en cours dans l’économie indienne n’en est qu’à ses débuts et devrait se renforcer à l’avenir. Par conséquent, nous suggérons aux investisseurs d’utiliser ces corrections comme une opportunité d’investir de manière progressive avec une perspective à long terme.

La correction Sensex, Nifty signifie-t-elle que les investisseurs particuliers devraient envisager de retirer de l’argent des actions et de passer aux fonds communs de placement ?

Un investisseur de détail a généralement une limite de temps, de connaissances et de ressources analytiques pour investir directement dans des actions. La plate-forme de fonds communs de placement fournit un véhicule efficace, réglementé et rentable pour investir sur les marchés boursiers pour les investisseurs de détail. En ne payant qu’un petit coût de gestion de fonds, un investisseur en fonds communs de placement bénéficie de gestionnaires de fonds expérimentés, qui suivent régulièrement les marchés et le portefeuille. Par conséquent, nous pensons que, pour une meilleure gestion des risques, il est prudent pour un investisseur de détail d’investir sur les marchés boursiers via une plateforme de fonds communs de placement.

Certaines introductions en bourse de grands noms ont reçu le feu vert du SEBI, comment les investisseurs devraient-ils voir les entreprises du nouvel âge qui sont toujours en perte mais frappent à la porte de D-street ?

Nous vivons à l’ère numérique et de nombreuses entreprises new age émergent. Ces entreprises sont généralement des entreprises à très forte croissance en termes de chiffre d’affaires, mais comme ces entreprises sont en train de capturer des parts de marché, elles continuent donc à dépenser beaucoup d’argent pour maintenir la trajectoire de croissance. Il est difficile de valoriser ces sociétés à l’aide de modèles de valorisation traditionnels. Par conséquent, généralement, les investisseurs dans ces sociétés examinent des paramètres tels que l’effet de réseau, c’est-à-dire que la valeur d’un produit ou d’un service dépend du nombre d’utilisateurs/participants, l’effet de réseau positif entraîne une amélioration de la valeur du produit ou du service ; Valeur à vie du client, c’est-à-dire le chiffre d’affaires total que l’entreprise s’attend à générer pendant toute la relation commerciale avec le client ; et le coût d’acquisition du client par nouveau client et le nombre d’utilisateurs ou d’abonnés, etc.

Quels secteurs semblent attrayants en ce moment?

Nous pensons que la reprise économique actuelle est généralisée et devrait profiter à divers secteurs. Des secteurs tels que les infrastructures, les matériaux et les banques d’affaires devraient bénéficier de la politique monétaire accommodante de la banque centrale et du soutien budgétaire et des dépenses d’infrastructure fournis par le gouvernement central.

Post covid, l’accélération de la tendance à la numérisation et l’accent mis sur les technologies de l’information devraient profiter au secteur de la technologie. Aidé par l’augmentation des dépenses de santé dans les secteurs privé et public, le secteur pharmaceutique devrait également bien se porter. Et le secteur des télécoms devrait bénéficier de la récente réforme et des avantages annoncés par le gouvernement pour le secteur.

La fête des valeurs moyennes et petites est-elle terminée ?

Avec la récente reprise brutale, les indices de moyennes et petites capitalisations se négocient à des valorisations relativement élevées par rapport à leurs moyennes historiques. Par conséquent, la probabilité d’une correction ou d’une pause dans le rallye a augmenté. Mais, dans la phase de croissance de l’économie, les sociétés à moyenne et petite capitalisation ont tendance à mieux performer. Nous pensons que la reprise économique en cours dans l’économie indienne n’en est qu’à ses débuts et qu’elle devrait se renforcer à l’avenir, par conséquent les sociétés à moyenne et petite capitalisation devraient mieux performer à moyen et long terme. Par conséquent, nous suggérons une allocation stratégique neutre au segment des moyennes et petites capitalisations dans une perspective d’investissement à long terme.

