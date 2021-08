Reprise économique : les entrées d’IDE en actions bondissent de 168 % au premier trimestre

Les entrées massives d’IDE ont lieu à un moment où les investissements privés nationaux sont restés insaisissables ces dernières années. Les investissements restent essentiels à la reprise économique du pays, car la consommation privée a été gravement meurtrie par les pertes de revenus au lendemain de la pandémie.

Les investissements directs étrangers (IDE) en actions en Inde ont bondi de 168% en glissement annuel au cours du trimestre de juin et les entrées brutes d’IDE ont bondi de 90%, aidées par une base favorable, ont montré les données officielles publiées samedi. Cependant, les afflux étaient toujours supérieurs au niveau observé au cours du trimestre de juin de l’exercice 20 (avant la pandémie), malgré l’assaut de la deuxième vague de Covid cette année et les freins qui en ont résulté dans certains États clés tels que le Maharashtra et Delhi.

Les entrées brutes d’IDE – qui comprennent les IDE en actions, les bénéfices réinvestis, les capitaux propres des entités non constituées en société et d’autres capitaux – ont atteint 22,53 milliards de dollars au premier trimestre, contre 11,84 milliards de dollars un an plus tôt. De même, les entrées d’IDE ont bondi à 17,57 milliards de dollars contre 6,56 milliards de dollars.

La forte croissance au cours des trois premiers mois de cet exercice a fait suite à une modération au cours du trimestre de mars, bien que la collecte en année pleine ait encore atteint un record au cours de l’EX21, battant le blues de Covid. Les entrées d’IDE en actions ont augmenté de 19% au cours de l’EX21 pour atteindre 59,6 milliards de dollars, tandis que les entrées brutes ont augmenté de 10% pour atteindre un niveau record de 81,7 milliards de dollars au cours de l’EX21.

Fait intéressant, alors que les flux entrants au cours de l’exercice 21 ont été considérablement stimulés par le secteur numérique (une grande partie a été tirée par Reliance Jio à lui seul), le secteur de l’automobile a attiré le plus d’IDE (27 %) au cours du trimestre de juin de cet exercice. Viennent ensuite les entrées dans les logiciels et le matériel informatique (17 %) et le secteur des services (11 %).

Les entrées massives d’IDE ont lieu à un moment où les investissements privés nationaux sont restés insaisissables ces dernières années. Les investissements restent essentiels à la reprise économique du pays, car la consommation privée a été gravement meurtrie par les pertes de revenus au lendemain de la pandémie.

Le Karnataka a été le premier bénéficiaire d’IDE au cours du trimestre de juin, avec une part de 48 %, suivi du Maharashtra (23 %) et de Delhi (11 %). Le Karnataka a représenté 88 % des IDE du secteur automobile.

“Les mesures prises par le gouvernement sur les fronts des réformes des politiques d’IDE, la facilitation des investissements et la facilité de faire des affaires ont entraîné une augmentation des entrées d’IDE dans le pays”, a déclaré le ministère du Commerce et de l’Industrie dans un communiqué.

Selon un rapport de l’Unctad en janvier, l’Inde et la Chine ont été deux « valeurs aberrantes » majeures au cours d’une année sombre pour les IDE, les entrées mondiales ayant plongé de 42% en glissement annuel au cours de l’année civile 2020 à 859 milliards de dollars, le niveau le plus bas depuis les années 1990.

Alors que l’Inde a connu une augmentation de 13% d’une année sur l’autre, la plus élevée parmi les pays clés, des entrées d’IDE en 2020, la Chine a augmenté de 4%, selon le rapport de la CNUCED. Bien sûr, en termes absolus, la Chine est restée très en avance, avec un afflux pouvant atteindre 163 milliards de dollars en 2020, tandis que l’Inde s’élevait à 57 milliards de dollars.