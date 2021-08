Reprise généralisée : les perspectives de crédit d’India Inc deviennent positives

L’agence de notation a déclaré que le ratio de crédit, qui illustre le nombre de mises à niveau vers des dégradations, a augmenté à plus de 2,5 fois au cours des quatre premiers mois de l’exercice, contre 1,33 fois au cours de la seconde moitié de l’exercice 21. Il avait touché un creux décennal de 0,54 fois au milieu de la première vague du premier semestre de l’exercice 2021.

Signalant qu’il y a une reprise soutenue de la demande, Crisil Ratings a relevé mercredi ses perspectives de qualité de crédit pour India Inc pour l’exercice 22 à « positive » par rapport au précédent « prudemment optimiste ».

L’agence de notation a déclaré que le ratio de crédit, qui illustre le nombre de mises à niveau vers des dégradations, a augmenté à plus de 2,5 fois au cours des quatre premiers mois de l’exercice, contre 1,33 fois au cours de la seconde moitié de l’exercice 21. Il avait touché un creux décennal de 0,54 fois au milieu de la première vague du premier semestre de l’exercice 2021.

Crisil a déclaré que son étude de 43 secteurs, à l’exclusion du secteur financier, qui représente 75% de l’encours total de 36 lakh crore de Rs, montre que la reprise actuelle est généralisée. Vingt-huit secteurs devraient assister à une reprise de la demande aux niveaux d’avant la pandémie d’ici la fin de l’exercice, tandis que pour les autres, elle sera supérieure à 85%, a-t-il déclaré.

« Notre révision des perspectives tient compte d’une forte croissance économique, tant domestique que mondiale, et de mesures de confinement localisées et moins contraignantes par rapport à la première vague, qui devraient maintenir une demande domestique soutenue même si une troisième vague se matérialise. Nous pensons qu’India Inc est sur une base plus élevée et plus solide », a déclaré Subodh Rai, directeur de la notation chez Crisil.

Parmi les secteurs avec le plus d’améliorations de notation, la construction et l’ingénierie, et les énergies renouvelables ont bénéficié de la poussée du gouvernement sur les dépenses d’infrastructure, tandis que l’acier et d’autres métaux ont bénéficié de la hausse des prix et de la rentabilité, a déclaré Crisil, ajoutant que les produits pharmaceutiques et les produits chimiques de spécialité ont continué de voir leur dynamisme soutenu. par la croissance intérieure et des exportations.

Cependant, les secteurs à forte intensité de contact tels que les services d’accueil et d’éducation continuent de supporter le poids de la pandémie et ont subi plus de dégradations que de mises à niveau, a-t-il déclaré, ajoutant que la RBI et les mesures opportunes du gouvernement ont amorti l’impact.

Outre les mesures d’allègement réglementaires, une tendance séculaire de désendettement a fourni à India Inc la solidité de son bilan pour amortir l’impact sur leurs profils de crédit, a déclaré Somasekhar Vemuri, directeur principal de Crisil. Le secteur financier est également mieux placé aujourd’hui qu’il y a un an, compte tenu des verrouillages moins stricts et des systèmes et processus mis en place pour gérer les collections au milieu des restrictions.

Le soutien du gouvernement et de la RBI via des lignes de crédit d’urgence, un moratoire et une restructuration de la dette ponctuelle pour les entreprises touchées par la pandémie ont aidé les banques et les non-banques à freiner la hausse des actifs non productifs, a-t-il déclaré. Des niveaux de capitalisation plus élevés, une meilleure couverture de provisionnement et un accès accru aux liquidités ont aidé les profils de crédit dans le secteur financier, a déclaré Crisil, signalant le commerce de détail non garanti et les micro, petites et moyennes entreprises comme les segments de prêt qui connaîtront une tension plus élevée. À l’avenir, la clé contrôlable à partir d’ici serait une grosse queue dans la deuxième vague, ou une troisième vague intense, a-t-il déclaré, ajoutant que la distribution des précipitations devra également être vue.