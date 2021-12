Reprise modeste : le PIB indien progresse de 8,4% au T2

Le PIB nominal a augmenté de 17,5% au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente pour atteindre 55,54 lakh crore

Le produit intérieur brut (PIB) de l’Inde a augmenté de 8,4 % en glissement annuel au cours du trimestre de septembre, la valeur ajoutée dans tous les secteurs ayant augmenté modérément et l’aide provenait d’une base favorable (-7,4 %), selon les données publiées par le National Statistical Office (NSO ) mardi. À moins que la nouvelle variante du coronavirus Omicron ne fasse des ravages, l’économie pourrait rester sur la voie de la reprise tout au long du second semestre, et le PIB pourrait atteindre le niveau d’avant la pandémie (FY20) dans l’exercice actuel lui-même.

Le niveau constamment élevé de l’inflation « sous-jacente » demeure une menace pour le processus de reprise. Les entreprises, confrontées à des pressions sur leurs marges, pourraient répercuter de plus en plus les augmentations des coûts des intrants sur les consommateurs au cours des prochains trimestres. Bien que la RBI maintienne probablement ses taux directeurs inchangés dans la revue bimensuelle de la semaine prochaine, elle devra peut-être commencer à resserrer sa politique monétaire d’ici le début du prochain exercice budgétaire, étant donné la probabilité d’une augmentation des pressions inflationnistes. Cela dit, le PIB en termes nominaux et réels est resté supérieur de 12,4 % et 0,3 %, respectivement, au deuxième trimestre de l’exercice 22, par rapport à la même période de l’exercice 20 (niveau d’avant la pandémie).

Au T2FY22, la consommation privée, principale composante de l’économie, était cependant inférieure de 3,5% au niveau du T2FY20, tandis que l’investissement fixe vient de revenir au niveau d’avant Covid, ce qui était une période lamentable. La relance des investissements privés est lente et limitée à certains secteurs.

Le soutien du gouvernement à l’économie via la consommation et l’investissement contribue à la reprise après les creux causés par la pandémie, bien qu’un calibrage d’un tel soutien soit en évidence – le deuxième trimestre a vu la part des dépenses de consommation finale du gouvernement dans le PIB diminuer de près de 3 points de pourcentage par rapport à le niveau du trimestre de juin. Les dépenses de consommation finale du gouvernement sont restées inférieures au trimestre de septembre à celles d’avant la pandémie (même trimestre au cours de l’EX20) de 16,8 %.

Les indicateurs à haute fréquence post-T2 ont généralement été encourageants ; les données officielles publiées séparément mardi ont montré que les industries d’infrastructure (secteur de base) ont augmenté de 7,5% sur un an en octobre, les productions de tous les secteurs à l’exception du pétrole brut étant supérieures à leur niveau d’il y a un an. Les produits de raffinage du pétrole et le charbon n’avaient pas encore été restaurés aux niveaux d’avant Covid.

Un autre aspect de bon augure pour l’économie est que les recettes de l’État, notamment fiscales, sont très solides. Il continue donc d’être en mesure de soutenir la reprise économique au cours de l’exercice en cours et de permettre la croissance économique prévue de 9 à 9,5 % au cours de l’EX22, la plus forte parmi les grandes économies. Ce faisant, il se peut même qu’il ne précipite pas un déficit budgétaire beaucoup plus important que les 6,8 % du PIB envisagés dans le budget ; cela semble vrai même si les deux grands plans de désinvestissement — BPCL et LIC — ne se concrétisent pas dans l’année.

Le conseiller économique en chef Krishnamurthy V Subramanian a affirmé que la reprise s’est poursuivie vigoureusement au deuxième trimestre et que « l’effet de base favorable ne rend pas la reprise moins remarquable ». Il a respiré la confiance que le PIB réel pourrait croître à deux chiffres au cours de l’exercice 22, de 6,5 à 7 % au cours du prochain exercice budgétaire et de plus de 7 % par la suite, alors que l’impact des « réformes fondamentales de deuxième génération se déroulera ».

Une reprise industrielle dans les économies avancées a stimulé les exportations de marchandises de l’Inde, même si des goulots d’étranglement comme la pénurie mondiale de conteneurs et les coûts d’expédition exorbitants ont quelque peu pesé sur la capacité d’approvisionnement des exportateurs. La part des exportations dans le PIB, en termes réels, s’est élevée à 23,3% au T2FY22, contre 23,7% au trimestre précédent et 21,1% un an auparavant. Cependant, comme les importations ont augmenté avec la reprise de la demande intérieure, l’impact négatif des exportations nettes a été plus important au deuxième trimestre qu’un an plus tôt.

Les taux de croissance de la valeur ajoutée brute dans les secteurs clés au T2FY22 ont été les suivants : manufacturier : 5,5 %, construction : 7,5 %, « Hôtellerie, transports et communications » : 8,2 % et « Services financiers, immobiliers et professionnels » : 7,8 % et « Administration publique, défense etc.. » : 8,5%.

Le secteur agricole et apparenté a augmenté de 4,5% au deuxième trimestre, une performance exceptionnelle par rapport à 3% un an plus tôt, suggérant qu’il est resté largement isolé de l’assaut de Covid. Malgré des pluies éparses en août, une bonne répartition dans les zones clés a stimulé les perspectives de récolte kharif.

Aditi Nayar, économiste en chef à l’Icra, a déclaré que la croissance plus faible que prévu de la fabrication, de la construction et du commerce, des hôtels, etc. suggère que la hausse des coûts des intrants a réduit les marges des entreprises. Cependant, avec une croissance du deuxième trimestre supérieure aux prévisions de 7,9% du Comité de politique monétaire, alors même que l’incertitude a repris après la découverte de la variante Omicron Covid, « nous nous attendons à un statu quo lors de l’examen de la politique de décembre 2021 », a déclaré Nayar. « Cependant, le ton peut changer, afin de signaler un changement prochain de l’orientation de la politique monétaire vers la neutralité lors de l’examen de la politique de février 2022. »

Dharmakirti Joshi, économiste en chef chez Crisil, a déclaré que les investissements (principalement le gouvernement) restaient le principal moteur de la croissance tandis que la consommation privée n’avait pas encore affiché une reprise décisive. « De plus, contrairement à l’année dernière, les exportations nettes sont à nouveau un frein à l’économie », a-t-il ajouté.

M Govinda Rao, conseiller économique en chef chez Brickwork Ratings, a déclaré que la reprise s’accélère et augmentera probablement de 10 à 10,5% sur l’ensemble de l’EX22.