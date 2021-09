‘Reprise Rarities Volume 5’ complète la série numérique de Frank Sinatra

Frank SinatraLes années de son propre label Reprise Records sont encore célébrées aujourd’hui (24) par l’arrivée du cinquième volet de la série de streaming numérique d’enregistrements moins connus dans son canon sans égal. Frank Sinatra: Reprise Rarities Volume 5 est publié par Frank Sinatra Enterprises et UMe.

La collection uniquement numérique présente 14 pistes de Reprise couvrant les années 1962 à 1981, et complète la série, qui se concentre sur l’héritage du « président du conseil d’administration » et fondateur de Reprise Records. La plupart des chansons de chacun des cinq volumes ont fait leurs débuts numériques ; la collection d’aujourd’hui suit Volume 1, sorti en décembre 2020 en l’honneur de l’anniversaire de Sinatra ; Février 2021 2ieme volume pour la Saint-Valentin ; la sortie de printemps de Tome 3 en mai et la sortie estivale de Tome 4 en août.

Le volume 5 présente Frank chantant avec d’autres légendes telles que Bing Crosby, Doyen Martin, Keely Smith, Nancy Sinatra, Rosemary Clooney et Sammy Davis Jr. Plusieurs morceaux proviennent du célèbre projet Reprise Musical Repertory Theatre de Sinatra. En tant que série, les cinq volumes, tous désormais disponibles sur tous les services de streaming, présentent des singles non LP, des versions alternatives et des pistes bonus des coffrets précédents.

Siriusly Sinatra (SiriusXM Channel 71) diffuse une émission spéciale exclusive Sinatra: Reprise Rarities en septembre, et la chaîne diffusera des temps forts supplémentaires du 60e anniversaire tout au long de 2021.

Diffusez Frank Sinatra: Reprise Rarities Volume 5.

La tracklist complète, avec les dates d’enregistrement, est :

1. Dans le bleu du soir – 21 mars 1961

2. Comme tu me désires – 20 novembre 1961

3. Ne me prends pas ton amour – 21 novembre 1961

4. Nommez-le et c’est à vous – 22 novembre 1961

5. Viens valser avec moi – 17 janvier 1962

6. Tout le monde tourne – 27 février 1962

7. J’ai laissé mon cœur à San Francisco – 27 août 1962

8. Tu m’as apporté un nouveau genre d’amour – 21 février 1963

9. Viens voler avec moi – 11 octobre 1965

10. Je ne sourirai plus jamais – 11 octobre 1965

11. Plus jeune que le printemps – 20 septembre 1967

12. Tout m’arrive – 24 septembre 1974

13. Juste comme si tu étais ici – 24 septembre 1974