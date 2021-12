Reprise solide : attendez-vous à une croissance à deux chiffres pour l’exercice 22, selon le CEA

Photo PTI

La reprise de l’Inde est restée robuste au deuxième trimestre et l’économie connaîtra probablement une croissance à deux chiffres dans l’actuel budget, a déclaré mardi le conseiller économique en chef (CEA) Krishnamurthy V Subramanian. Il prévoyait que la croissance réelle resterait dans une fourchette de 6,5% à 7% au cours de l’exercice 23 et de plus de 7% par la suite, soutenue par les «réformes fondamentales» entreprises par le gouvernement ces dernières années. Il informait les journalistes après que les données officielles aient montré que le PIB réel avait augmenté de 8,4% au deuxième trimestre, contre une contraction de 7,4% un an plus tôt, et était toujours supérieur de 0,3% par rapport au niveau d’avant la pandémie (même période de l’exercice 20).

Diverses agences indépendantes, dont le Fonds monétaire international, ont projeté une croissance de l’Inde de l’ordre de 8,7 % à 9,4 % au cours de l’exercice 22. La RBI a prédit une expansion de 9,5% pour cet exercice.

Subramanian a souligné que l’abrogation par le gouvernement des lois agricoles ne reflétait en aucun cas l’affaiblissement de sa volonté de réforme, cherchant à apaiser les craintes que le Centre ne cède à des tactiques de pression et ne revienne sur d’autres initiatives de réforme clés.

Répondant à une question sur le sort des réformes dans d’autres domaines à la suite du retrait des lois agricoles, le CEA a souligné la différence entre la sensibilité attachée au secteur agricole dans une économie comme la nôtre et celle des autres secteurs. Par conséquent, toute extrapolation de la campagne de réforme du gouvernement basée sur sa décision sur le front agricole est « quelque chose que je ne recommanderais pas », a-t-il affirmé.

Le gouvernement a obtenu lundi l’autorisation du Parlement d’abroger trois lois agricoles, car il n’a pas réussi à persuader les agriculteurs protestataires, en particulier du Pendjab, de l’Haryana et de l’ouest de l’Uttar Pradesh, des avantages des nouvelles législations. Les lois visaient à donner aux agriculteurs la liberté de vendre leurs produits en dehors des chantiers de commercialisation notifiés de l’APMC sans aucun prélèvement et à leur garantir des prix rémunérateurs en facilitant, entre autres, des canaux commerciaux alternatifs compétitifs.

Subramanian a défendu la décision du gouvernement de déployer un mélange judicieux de mesures d’allégement du côté de l’offre et de la demande au lendemain de la pandémie, au lieu de répondre aux appels de certains milieux pour stimuler principalement la demande. L’inflation aux États-Unis a maintenant atteint un sommet en 30 ans, a-t-il souligné, car ses politiques étaient axées sur la demande.

« L’inflation devrait rester sous contrôle en Inde maintenant en raison d’une politique clairement axée sur des mesures du côté de l’offre tout en renforçant la demande », a-t-il déclaré.

La vaccination rapide a accéléré le rebond de la demande et de l’offre, et la reprise du secteur des services fournira un coup de fouet à la consommation. Seule une intervention du côté de la demande aurait temporairement stimulé la demande mais aurait également augmenté l’inflation, a-t-il déclaré.

Au lieu de cela, l’accent budgétaire du gouvernement sur les investissements augmentera l’offre dans l’économie. Alors que la pandémie a plus touché le secteur informel que le secteur formel, l’hystérésis (se réfère généralement à un événement dans l’économie qui persiste même après que les facteurs qui l’ont causé ont été supprimés) est moins probable en raison de la forte intensité de main-d’œuvre dans le secteur non organisé , il a dit.