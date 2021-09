reproducteur Xiaomi avec Chromecast rebajado

in

Este es un accesorio que permite llevar el sistema operativo Téléviseur Android a tu televisor, y esto lo consigue de una forma bastante sencilla ya que lo único que tienes que hacer es conectar un cable HDMI a los dispositivos y… listo! simplemente ya tienes que entenderlos para poder disfrutar del desarrollo de la compañía de Mountain View y aprovechar todas sus virtudes como por ejemplo la posibilidad de instalar una gran cantidad de aplicaciones desde la tienda Jouer au magasin o el acceder ahora interfaz de usuario muy intuitiva y que se puede controlar con el mando a distancia que incluye el reproductor de Xiaomi (y que permite acceder también al asistente de voz de Google).

En estos momentos puedes encontrar en Amazon este producto a uno de sus precios más bajos de siempre ya que únicamente tienes que pagar 58,99 euros, una cifra de lo más interesante por un dispositivo que tiene un diseño bastante llamativo y unas dimensions que le hacen encajar en prácticamente cualquier lugar ya que es muy pequeño (son de 9,53 x 9,53 x 1,.67 centímetros). Te dejamos el enlace donde para ue compres este accesorio que intégrer un Chromecast y donde no tendrás que pagar nada por el envío:

Una calidad de imagen más que suficiente

Esto lo decimos debido a que es capaz de funcionar con monitores y televisores que llegar a una resolución de 4K, qué es lo más habitualmente en los hogares. Esto, junto a la posibilidad de manejar contenidos HDR, asegura un alto rango dinámico a la hora de disfrutar de series y películas lo que significa une gran experiencia de uso incluyendo los contenidos que están en las platesformas de video en streaming como por ejemplo Netflix, Disney+ y, como no, Amazon Prime Video. Otra buena opción en el apartado de la reproducción tiene que ver con la calidad del sonido, ya que este es compatible con Dolby.

Un matériel bastante complet dans le Xiaomi Mi TV Box S

Los componentes elegidos para trabajar junto con el sistema operativo Android TV son un processeur de cuatro núcleos con arquitectura Cortex-A53, que es más que suficiente para no tener problema alguno a la hora de ejecutar contenidos con resolución 4K (a esto también ayuda que la RAM asciende à 2 Go). Adicionalmente, es important conocer qué hay en el interior de este reproducteur existe ocho gigas de espacio de almacenamiento, lo que te permitirá instalar una gran cantidad de aplicaciones como por ejemplo no VLC y Kodi.

Con todo lo mencionado y teniendo en cuenta que vas a poder utilizar una buena cantidad de accesorios sin poner cable alguno por medio ya que a este producto Xiaomi no le falta conectividad Bluetooth, es important destacar que para sacarle el máximo partido necesitarás acceder a Internet algo que se consigue mediante Wifi, por lo que todo resulta bastante cómodo. La verdad, es que este reproducteur es una gran forma de llevar Android a tu tele sin tener que pagar una gran cantidad de dinero y asegurándote una buena calidad.