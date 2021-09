Reprogrammez vos rêves pour plus tard … “

01/09/2021

Kylian Mbappé Il a à peine parlé de son transfert au Real Madrid. L’attaquant français est resté hermétique bien qu’il ait donné quelques signes de son intention de partir au Paris Saint Germain pour jouer pour le Real Madrid. Ce qu’il a fait en revanche, c’est rejeter les conditions astronomiques offertes par le PSG pour renouveler son contrat, envoyant un message clair aux propriétaires du club qu’il ne voulait pas continuer à Paris une fois leur relation contractuelle terminée en juin 2022. .

Enfin, alors que le délai a expiré hier et que l’équipe parisienne n’a pas tenu compte de l’offre de l’équipe madrilène, la possibilité que Mbappé pourrait rejoindre le club blanc cette saison. L’attaquant français n’a pas commenté l’affaire, mais il a laissé un indice sur son compte Instagram lorsqu’il a partagé un message dans lequel un ami a écrit : “Respect, mon frère, pour ton professionnalisme. Reprogramme tes rêves pour plus tard. La vie. Elle est belle. Tu es la meilleure. ” Et l’attaquant du PSG l’a accompagné sur la chanson Dream On d’Aerosmith.

Le message que Mbappé a republié sur Instagram puis supprimé

| @ k.mbappe

Le message était assez éloquent dans la mesure où il aurait voulu jouer pour le Real Madrid, bien qu’il l’ait supprimé peu de temps après sa publication.