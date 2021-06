Republic Records partage une collection de remix collaboratifs noirs et fiers

Pour célébrer le mois de la musique noire et le mois de la fierté, Republic Records a partagé un ensemble de remixes enregistrés par l’éminent BIPOC Artistes LGBTQ+. Dans l’espoir de célébrer l’intersectionnalité de ces deux communautés, la collection de remix Black and Proud se concentre sur trois morceaux des années 90 et 2000 qui ont été créés par ou ont résonné avec des membres des communautés.

Le DJ et producteur montant Akira Akira apparaît dans la collection avec un remix du single à succès de Nina Sky “Move Ya Body”. Nina Sky, un duo queer de jumeaux identiques portoricains-américains, a sorti “Move Ya Body” en 2004. Il a ensuite atteint la 4e place du Billboard Hot 100 et a depuis été certifié or. La torsion d’Akira Akira sur la piste pop s’inspire de son style succinct qui mélange parfaitement dubstep avec trap, kuduro, jersey, et plus encore.

se

Un autre duo de sœurs, Coco & Breezy, est également présenté. Fondé par les sœurs jumelles Corianna et Brianna Dotson, le set de DJ et d’entrepreneurs est originaire de Minneapolis, Minnesota, où ils ont grandi dans une famille noire et portoricaine. Pour la collection de remix, Coco & Breezy ont partagé leur point de vue sur le single classique de Shontelle “Impossible”.

«Nous sommes tellement excités à ce sujet! Les choses viennent en boucle. Vers 2014, notre mère travaillait à l’aéroport en tant que personne de la TSA et a vu Shontelle mais ne savait pas qu’elle était une artiste musicale », a partagé Coco & Breezy sur Instagram. «Notre mère était comme si tu avais l’air d’être amie avec mes filles CoCo et Breezy. Nous ne nous connaissions pas encore – mais nous sommes devenus très proches après cela/ Alors merci maman de nous avoir présenté de manière informelle. Avance rapide, Universal Music Group nous a demandé de faire ce remix officiel – bien sûr, nous avons dit oui !

se

Pour le troisième remix, Republic Records a fait appel à Honey Dijon pour un remix de “Where My Girls At” de 702. Issu de la scène house de Chicago, le DJ, producteur et musicien est souvent associé à la house et au disco classiques, mais se plonge également dans la techno, le rock et des sons plus rythmiques. Au-delà de sa musique, Honey Dijon s’est longtemps prononcée sur la création d’espaces pour les artistes LGBTQ+ et les droits trans dans la communauté de la musique dance.

Diffusez la liste de lecture Republic Records Black and Proud.