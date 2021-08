Républicains contre Démocrates : les États-Unis sont déchirés par l’adoption du vaccin alors qu’un sondage révèle une division politique | Monde | Nouvelles

Le sondage a été mené par YouGov pour le compte de The Economist et a interrogé un “échantillon représentatif au niveau national de 1 500 citoyens adultes américains interrogés en ligne entre le 10 et le 13 juillet. Les résultats brossent un tableau clair de ce que YouGov a appelé une “nouvelle division déterminante” entre Les Américains qui ont été vaccinés contre le coronavirus et ceux qui prétendent rejeter la vaccination.

Le sondage montre que les républicains sont beaucoup plus susceptibles de rejeter le vaccin.

Plus d’un quart des républicains – 29% – disent qu’ils ne se feront pas vacciner, alors que seulement quatre pour cent des démocrates le disent.

Le rejet du vaccin est plus fréquent chez les Blancs que chez les Noirs ou les Hispano-américains, selon le sondage.

C’est aussi plus fréquent dans le Midwest et le Sud, et parmi les moins instruits.

Les Blancs n’ayant pas un diplôme universitaire sont plus de dix points plus susceptibles que les Blancs titulaires d’un diplôme universitaire de dire qu’ils ne seront pas vaccinés.

Le sondage met également en lumière les principales préoccupations des personnes opposées à la vaccination.

Premièrement, 90 pour cent de ceux qui rejettent la vaccination craignent les effets secondaires possibles du vaccin plus qu’ils ne craignent le COVID-19 lui-même.

Trois rejeteurs de vaccins sur quatre pensent que les dangers du COVID-19 ont été exagérés pour des raisons politiques, le scepticisme quant à la menace du virus étant élevé.

La plupart de ce groupe – 83% – s’inquiètent peu ou pas de leurs risques de contracter Covid, avec une majorité pas du tout inquiète.

Moins d’un rejeteur de vaccins sur dix fait confiance aux conseils médicaux du Dr Anthony Fauci, et seulement un sur cinq fait confiance aux Centers for Disease Control.

Environ la moitié des rejeteurs de vaccins interrogés pensent que les vaccins en général causent l’autisme, et le vaccin Covid, en particulier, est utilisé par le gouvernement pour micropucer la population.

La plupart des Américains rejettent ces théories, mais seules les minorités de ceux qui s’opposent à leurs vaccinations le font.

Près d’une personne sur trois déclare ne pas savoir quoi croire.

D’un autre côté, la plupart des Américains qui sont actuellement vaccinés, ou qui envisagent de l’être, sont sceptiques à l’égard de ceux qui refusent de se faire vacciner.

Les deux tiers d’entre eux ne pensent pas que ceux qui rejettent le vaccin aient de bonnes raisons de décider.

Ce sondage met en lumière ce qui devient rapidement un énorme problème pour le président américain Joe Biden.

Lorsqu’il a pris ses fonctions, son administration a clairement indiqué son intention de lutter contre la pandémie de COVID-19 en se concentrant sur la vaccination du pays.

Mais maintenant, avec la variante Delta qui fait rage et un grand nombre d’Américains rejetant les vaccins, cette stratégie est sous examen.

Lorsque M. Biden, un démocrate, a succédé au président républicain Donald Trump en janvier, environ 400 000 personnes aux États-Unis étaient décédées du COVID-19 et des milliers d’autres mouraient chaque jour.

L’équipe de M. Biden a lancé une campagne majeure de déploiement de vaccins et d’incitations, et dans de nombreuses régions des États-Unis, cela a fonctionné.

Des millions de personnes ont fait la queue pour se faire vacciner et, alors que le taux de vaccination augmentait dans tout le pays, les cas quotidiens, les hospitalisations et les décès ont diminué.

Mais des millions d’autres ne l’ont pas fait, laissant la Maison Blanche dans un état de désespoir croissant, M. Biden qualifiant la situation actuelle de “pandémie des non vaccinés”.

L’expert en maladies infectieuses Anthony Fauci a déclaré que le gouvernement fédéral s’appuierait au moins en partie sur les mandats de vaccination des écoles et des entreprises pour que leurs étudiants et leurs employés stimulent les taux de vaccination en retard.

Il a déclaré: “Si vous ne pouvez pas amener les gens de leur propre gré … à faire ce qui est important pour leur propre santé et pour celle du pays, alors vous parlez de pression. Et la pression est un mandat local.”