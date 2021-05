Republicanos de Fla. Enfrentan bullying de demócratas a FCC, estación AM en Miami ⋆ .

Los républicanos del Congreso han tomado acción ante el descarado intento de los demócratas de secuestrar el proceso para otorgar una licencia de comunicaciones a una estación de radio AM à Miami, con el fin de imponer censura partidista a sus puntos de vista.

En una carta conjunta a la presidenta interina de la FCC Jessica Rosenworcel, el representante Mario Díaz-Balart, el senador Marco Rubio y el senador Rick Scott critaron y tildaron de «risible», la trastada de los miembros del Caucus Hispano del Congreso que buscan entrometerse en el trámite de licenciamiento de una estación de radio AM en español de Miami para censurar su punto de vista:

Nos preocupan estos intentos de imponerse a la indépendencia de la FCC et politizar sus decisiones fomentando la censura basada en contenidos. Impedir la asignación de las licencias de las estaciones de radio en base a lo que se prevee que será su programación, sentaría un precedente peligroso, y probablemente violaría las protecciones de la Primera Enmienda de la libertad de expresión y de un medio de comunicación libre e indépendant. En su lugar, al considerar la solicitud, le pedimos respetuosamente that rechace cualquier politización of the FCC, y consider the solicitud únicamente por sus méritos.

De igual modo, dado el abrumador predominio del sesgo izquierdista en los medios impresos, por cable y de difusión, es risible que los partidarios de la izquierda encuentren razones para oponerse a la venta de una estación de radio en el sur de Floride. Así también, deja mucho que decir que consideren al comprador como “demasiado conservador” sólo porque pueda tener un punto de vista anticastrista, anticomunista y antisocialista. Si la FCC comenzara a basar sus decisiones en el contenido, los conservadores ciertamente podría referir a muchos medios de comunicación de la izquierda a la FCC para que les censuren, tomando en consideración el desequilibrio en el mercado de los medios de comunicación y el exceso de contenido libéral. Como dice el manual del Público y Radiodifusión de la FCC—

Los radiodifusores, no la FCC ni ninguna otra agencia gubernamental, son responsables de seleccionar el material que emiten. La Primera Enmienda y la Ley de Comunicaciones prohíben expresamente a la Comisión de censurar contenido en la difusión radial. Nuestro papel en la supervision del contenido de la programación es muy limitado.