République Tchèque – Angleterre : Voici les cotes des Anglais pour le match Eurocopa

in

20/06/2021 à 22:55 CEST

Ronald Gonçalves

Dans quelques jours, République tchèque et Angleterre s’acquitteront de leurs responsabilités avec la dernière date de la phase de groupes de l’Euro 2020, définissant dans le processus qui sera le leader du Groupe D avant la phase de clôture d’élimination directe.

Historiquement, les deux équipes nationales ne se sont rencontrées qu’à quatre reprises, laissant les records de deux victoires anglaises, un nul et une conquête tchèque. Ce dernier, cependant, remonte à leur match le plus récent et, en ce qui concerne leur performance au sein du tournoi, ont obtenu la même moyenne de 4 points.

Cependant, malgré des statistiques a priori contestées, les bookmakers estiment l’imposition du set de Gareth Southgate, payer sa victoire à 1,6 et sa défaite à 7,5. Une égalité, pour sa part, Il est valorisé à 3,5 euros par euro investiou, ceci étant le seul résultat mutuellement positif pour les deux escouades, alors, le cas échéant, les deux se qualifieraient pour les huitièmes de finale avec 5 points, sortie Croatie déjà Écosse afin qu’ils puissent contester leur accès en tant que meilleur tiers.

Pour compléter, rappelons que les République Tchèque – Angleterre de l’Euro 2020 aura lieu ce mardi 22 juin.