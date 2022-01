Répudiation dans les réseaux sociaux contre Juan Rivera pour des menaces présumées envers les enfants de Jenni Rivera

.

La relation mouvementée de la famille Rivera se complique chaque jour. Après le départ de Rosie Rivera en tant que directrice exécutive des sociétés de sa défunte sœur Jenni Rivera, et les déclarations fortes de Chiquis Rivera, qui accusait ses oncles Rosie et Juan de demander de l’argent, une forte accusation est née de Jenicka, la plus jeune fille du artiste, qui a affirmé que son oncle et Juan, ainsi que sa femme Brenda, les avaient menacés.

« Juste pour que vous sachiez, si quelque chose arrive à ma famille et à moi, ma sœur et nous, Brenda et Juan Rivera nous ont menacés ce soir », a écrit Jenicka López, 24 ans, sur son compte Twitter officiel. L’accusation a eu une réponse immédiate de ses partisans, qui lui ont conseillé d’obtenir une ordonnance restrictive contre son oncle.

juste pour que vous sachiez, si quelque chose arrive à ma famille et moi, ma sœur et nous avons été menacés par Brenda et Juan Rivera ce soir. – jenicka lopez🖤 (@jenicka_lopez) 9 janvier 2022

Mais la réaction du public ne s’est pas arrêtée là, rapidement les réseaux sociaux de Juan Rivera ont commencé à se remplir de critiques et d’insultes, d’autant plus après une étrange publication qu’il a faite sur son compte Instagram, où il a photographié un pouce et écrit : « Bonjour. Que voyez-vous ici? 1, 2, 3 GOOOOOO « .

« Que tu vas aller en prison pour avoir menacé tes neveux », « Le doigt d’un raté, avide de gloire », « Le doigt d’un homme qui le jette comme un macho et a volé ta sœur ou se fait garder », « Ils vécu, ils vivent et ils veulent continuer à vivre Jenni Rivera, no la chingu… Va travailler mon souteneur pour qu’il puisse voir ce que coûte la vie », « Le doigt de l’empreinte qui a signé les chèques pour l’argent de Jenni », et » ¡¡ Vividor !, et à part la menace de mort. Tu es un flippant! »Faient-ils partie des plus de 2 300 commentaires qu’ils lui ont laissés.

Juan Rivera est le frère cadet de Jenni Rivera, et depuis la mort du chanteur, il aide sa sœur Rosie dans l’administration de la fortune laissée par l’artiste. Ceci, bien qu’il n’ait pas été nommé exécuteur testamentaire par la diva de la musique mexicaine.

Son histoire de vie est très différente de celle de ses frères, puisqu’en 1995, alors qu’il n’avait que 17 ans, il a été emprisonné pour drogue. Plus tard, il a de nouveau eu des problèmes avec la justice et est allé en prison pour possession illégale d’armes. Dans le passé, le chanteur a déclaré avoir des problèmes d’alcool.

« C’est une bataille qui a commencé quand j’avais quinze ans. À 30 ans, je me rends compte que je suis alcoolique et qu’un seul verre me rend incontrôlable », avouait en 2017 l’émission Despierta América, dans des déclarations recueillies par La Neta Noticias.

Son histoire d’amour avec Brenda remonte à 22 ans. En septembre 2017 et après avoir eu 4 enfants, ils se sont mariés lors d’un mariage luxueux en présence des 5 enfants de Jenni Rivera. A cette époque, la famille Rivera était unie et Chiquis a exprimé son affection pour l’heureux couple.

