Requête de privilège contre l’ex-CJI Ranjan Gogoi suite aux remarques sur la participation de Rajya Sabha

Le député du Congrès de Trinamool Rajya Sabha, Mausam Noor, a déposé lundi une motion de privilège au Rajya Sabha contre l’ancien juge en chef indien et membre du Parlement, le juge Ranjan Gogoi, au sujet de remarques concernant sa présence au Parlement lors d’une interview télévisée.

Au moins 10 autres parlementaires, de différents partis, devraient proposer des motions similaires, selon The Indian Express. La motion dit que les déclarations constituent une violation et portent atteinte à la dignité de la Chambre.

Lors d’une interview à NDTV, diffusée le 9 décembre, Gogoi a été interrogé sur sa présence au Parlement. L’ancien CJI avait cité les freins de Covid et l’inconfort lié au manque de distanciation sociale et de disposition des sièges, ajoutant: « Je vais au RS quand j’en ai envie, quand je pense qu’il y a des questions d’importance sur lesquelles je devrais parler. Je suis un membre nommé, non gouverné par un whip du parti. »

Interrogé sur son arrivée au Rajya Sabha quatre mois seulement après avoir pris sa retraite en tant que CJI, Gogoi a déclaré : « Quelle est cette magie à propos de RS ? J’aurais été mieux en termes de salaire, d’émoluments si j’avais été président d’un tribunal.

Gogoi, pendant son mandat en tant que juge en chef de l’Inde, a fait tomber les rideaux sur le différend foncier politiquement sensible d’Ayodhya. Dans son autobiographie ‘Justice for the Judge’, le député de Rajya Sabha a écrit sur ce qu’il a fait après avoir rendu le verdict unanime.

« Après le jugement, le Secrétaire général a organisé une séance photo dans la galerie des juges à l’extérieur du tribunal n° 1, sous le Chakra d’Ashoka. Dans la soirée, j’ai emmené les juges dîner à l’hôtel Taj Mansingh. Nous avons mangé de la nourriture chinoise et partagé une bouteille de vin, le meilleur disponible là-bas. J’ai choisi l’onglet, étant l’aîné », écrit-il.

