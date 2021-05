Requête du juge Denis Robert Durst pour bloquer le procès ⋆ .

Le juge du procès pour meurtre de Robert Durst, 78 ans, a rejeté une requête de la défense pour bloquer le dossier sur le diagnostic de cancer du défendeur. En rejetant la tentative, le juge de la Cour supérieure de Californie Mark Windham raisonné qu’une contestation physique n’entraîne pas nécessairement l’incompétence pour faire face à l’allégation de meurtre d’un ami Susan Berman En 2000.

#RobertDurst – Le juge Windham REJETTE la requête de la défense pour retarder le procès. La défense a eu 5 ans pour se préparer. Un trouble physique ne signifie pas nécessairement une incompétence. @LawCrimeNetwork – Cathy Russon (@cathyrusson) 17 mai 2021

Procureur de district adjoint John Lewin a fait valoir que le but de la défense était de faire «disparaître» le procès.

#RobertDurst – Lewin: Le fardeau qui serait placé sur les gens du tribunal, etc. .. il n’y a pas 2 systèmes de justice dans ce comté, un pour les riches et un pour tous les autres. Durst reçoit le meilleur traitement disponible. @LawCrimeNetwork – Cathy Russon (@cathyrusson) 17 mai 2021

L’âge avancé de Durst et sa condition physique apparemment fragile ont longtemps été un élément de cette affaire de longue date. Sa défense a décrit cela d’un ton désastreux avec un dépôt la semaine dernière.

“Plus précisément, M. Durst a une myriade de problèmes de santé potentiellement mortels, y compris le cancer de la vessie (qui n’est pas traité)”, ont écrit les avocats de la défense. «De plus, M. Durst demande respectueusement une ordonnance de mise en liberté sous caution avec des conditions telles que: (1) surveillance GPS; (2) Un montant de caution élevé; (3) Libération dans un établissement médical afin que M. Durst puisse recevoir un traitement approprié; (4) De plus, M. Durst paiera et fournira sa propre garantie. »

Ils ont indiqué qu’il prévoyait de témoigner en son nom, ce qui, selon eux, se produirait des mois après le début du procès et prendrait plusieurs jours.

«Cela serait particulièrement difficile puisque M. Durst témoignerait nécessairement plusieurs mois après le début du procès, après que l’accusation a présenté sa cause en chef», ont-ils écrit. «En tant que tel, M. Durst serait confronté au dilemme de décider soit de renoncer à ce qui pourrait être sa meilleure défense, soit de prendre le risque que le stress de témoigner puisse entraîner des blessures graves ou la mort.»

Durst ne s’est pas présenté au tribunal lundi.

RUPTURE: #RobertDurst a refusé d’entrer dans le transport de la prison ce matin et n’est pas présent au tribunal. @LawCrimeNetwork – Cathy Russon (@cathyrusson) 17 mai 2021

La procédure en cours est censée être la continuation du procès qui a débuté en mars 2020. Windham organise actuellement une «séance d’orientation» dans laquelle il interroge les jurés sur leur capacité à siéger après si longtemps.

# RobertDurst – Le juge demande aux jurés d’écrire dans leur bloc-notes s’ils ont été exposés aux médias ou discuté de l’affaire, de tout problème de santé et de toute difficulté nouvelle / existante. @LawCrimeNetwork – Cathy Russon (@cathyrusson) 17 mai 2021

