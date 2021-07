Requiem pour l’alouette ricotí en Andalousie ?

21/07/2021 à 09:11 CEST

La situation de l’alouette ricotí (Chersophilus duponti, selon l’organisation de conservation SEO / BirdLife. Le chiffre obtenu lors du recensement de 2019, le dernier disponible, n’est que de dix hommes territoriaux, répartis dans seulement trois noyaux, deux dans la province d’Almería et un dans celle de Grenade. C’est peut-être la prochaine espèce d’oiseau à disparaître en Andalousie, malgré lequel il n’est pas répertorié comme “en danger & rdquor; dans la région, comme l’ONG l’a affirmé il y a un an à la Junta de Andalucía.

Malgré le fait que l’espèce dispose d’un plan de conservation en Andalousie depuis 2011, l’alouette ricoti a subi une très fort déclin démographique (86 % entre 2008 et 2018) dans tous leurs noyaux reproducteurs, ainsi que extinctions partielles ont constaté qu’ils ont conduit à une réduction de leur zone d’occupation de plus de 78% entre 2007 et 2018.

« Ces données montrent que les mesures prises jusqu’à présent ne sont pas efficaces et la mise en place urgente d’actions plus ambitieuses est nécessaire & rdquor;, souligne SEO/BirdLife.

Selon les études scientifiques réalisées à ce jour, les principales causes du déclin de cette espèce sont liées à la perte directe d’habitat (parcs éoliens, carrières, routes et zones industrielles et, plus récemment, centrales solaires photovoltaïques), la changements dans l’utilisation des terres (comme le reboisement, les défrichements, etc.) et la abandon du bétail extensif.

Risque de disparition “extrêmement élevé”

Face à cette situation, SEO / BirdLife a demandé il y a un an à la Junta de Andalucía de reconsidérer le statut de protection de cette espèce, pour l’inclure dans la catégorie «menacé d’extinction& rdquor ;, car il répond aux critères scientifiques convenus pour cela.

Cette considération est « fondamentale & rdquor; pour répondre au risque de disparition, “extrêmement élevé”, auquel cette espèce est confrontée en Andalousie, selon SEO/BirdLife. Cependant, près d’un an plus tard, aucune réponse à cette demande n’a été reçue.

Au-delà de la reconnaissance de ce risque élevé d’extinction, l’ONG considère également qu’il est urgent d’inclure l’ensemble de son aire de répartition récente dans le réseau des aires protégées.

Aussi le lancement de de nouvelles mesures pour la gestion et la conservation de l’habitat favorable pour l’espèce a échelle locale et régionale garantissant la conservation et la croissance des populations existantes, la création de nouvelles populations et facilitant la connectivité entre elles et les autres populations ibériques.

“Pendant de nombreuses années, l’administration andalouse n’a pas réagi de manière adéquate à ce que montrent les données de ses propres recensements et aux demandes des écologistes”, dit-il. José Eugenio Gutierrez, délégué territorial de SEO / BirdLife en Andalousie.

« Il est regrettable qu’en pleine ère de déclarations politiques sur l’importance de la biodiversité, du Pacte vert européen, de la Révolution verte du président du Conseil d’administration, nous assistions à l’extinction de cette espèce alors emblématique en Andalousie & rdquor ;, ajoute-t-il.

A titre de comparaison, il convient de mentionner que les plans andalous de récupération d’espèces telles que l’aigle impérial ibérique, au plus bas historique dans les années 90 du siècle dernier, ou le gypaète, officiellement déclaré éteint en Andalousie en 1986, ont atteint que leurs populations comptent actuellement plusieurs centaines d’individus.

Création de corridors écologiques

“Il est paradoxal qu’une espèce doive atteindre une situation dramatique ou même s’éteindre, afin que les gestionnaires de l’environnement puissent s’occuper efficacement de son rétablissement, alors qu’il est déjà beaucoup plus difficile et, aussi, beaucoup plus coûteux & rdquor;, souligne Ana Carricondo, coordinateur des programmes de conservation chez SEO / BirdfLife.

Parmi les demandes du groupe de conservation figurent la protection stricte des habitats de l’alouette ricoti en Andalousie orientale, les mettant à l’abri des développements énergétiques ou d’autres changements dans l’utilisation des terres; la création de corridors écologiques ; ou la promotion et la relance de l’élevage extensif ovin dans ces zones semblent être les clés pour éviter l’extinction annoncée de cette espèce.

C’est comme ça “impératif& rdquor; effectuer « de toute urgence & rdquor ; Des travaux d’amélioration de l’habitat dans toutes les zones où l’alouette ricotí a été signalée en Andalousie au cours des 50 dernières années, pour permettre à sa recolonisation, Ajouter.

A l’heure actuelle, divers projets de construction de centrales éoliennes et solaires photovoltaïques, soulevées sur les zones d’intérêt pour l’espèce, identifiées comme telles par le Plan de rétablissement et de conservation des oiseaux des steppes d’Andalousie. « L’autorisation de tels projets signifierait la disparition de l’habitat essentiel au rétablissement de l’espèce & rdquor ;, alerte SEO/BirdLife.

Pour cette raison, il a présenté des allégations à tous ces projets puisqu’il considère que s’ils sont autorisés « ce serait condamner ainsi, dans un irréversible, l’avenir de ces terres en tant qu’aire de répartition des espèces les plus menacées d’Andalousie & rdquor ;.

« Les énergies renouvelables sont un élément fondamental de la solution à la crise climatique, mais, si elles sont situées dans espaces à haute valeur naturelle, contribuent à la destruction de la biodiversité, qui est également essentielle pour freiner le changement climatique et faire face à la reprise post-covid-19 et essentielle pour assurer la qualité de vie des citoyens et des générations futures & rdquor;, conclut-il.

L’alouette ricoti est un petit passereau d’environ 18 centimètres de long et pesant de 35 à 40 grammes, caractéristique des environnements steppiques d’Espagne et d’Afrique du Nord.

Elle est considérée comme une espèce sédentaire et très sélective en termes d’habitat : zones plates (pente maximale de 10-15%), du niveau de la mer à 1400 mètres d’altitude, avec des arbustes bas (20-40 centimètres).

Fichier alouette Ricotí : https://seo.org/ave/alondra-ricoti/

