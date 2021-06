RERA protège les intérêts des acheteurs de maison : Connaître ses avantages

Pour atténuer le sort des consommateurs dans le secteur immobilier, le gouvernement a introduit RERA en 2016.

Par Sonam Chandwani, associé directeur chez KS Legal & Associates

Avec le besoin sans cesse croissant de logements et d’infrastructures, le secteur immobilier est plus en demande que jamais. Néanmoins, la deuxième vague de Covid s’est avérée mortelle et désastreuse et le secteur immobilier comme plusieurs autres a été impitoyablement touché par la même, mais la demande semble toujours monter en flèche. Malgré son importance croissante, le secteur de l’immobilier en Inde est considéré comme un secteur non organisé qui manque de transparence et de responsabilité de la part des promoteurs et des développeurs, en particulier en raison des retards dans l’achèvement des projets et des calendriers prédéterminés, laissant ainsi ces acheteurs dans l’embarras. . De plus, l’existence de plusieurs lois étatiques ne fait que faire du mécanisme de secours un chemin épuisant à rechercher pour les consommateurs. Pour atténuer le sort des consommateurs dans le secteur immobilier, le gouvernement a introduit RERA en 2016.

Le but de la Loi sur l’immobilier (réglementation et développement) était d’équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes et de résoudre les multiples problèmes systémiques qui existaient dans le secteur. Il cherchait principalement à uniformiser les diverses lois des États et cherchait à garantir la protection des intérêts des acheteurs d’unités immobilières commerciales et résidentielles. En outre, diverses autorités compétentes ont été créées et investies de la compétence pour promulguer les dispositions de la loi, mettre en place le mécanisme d’administration et de jugement de ses dispositions et les autorités ont en outre été habilitées à établir des règlements et des règles en vertu de la loi dans un délai déterminé.

En outre, en vertu de la loi, la résolution des plaintes et des litiges par l’Autorité de régulation immobilière (RERA) et les tribunaux d’appel immobiliers est également limitée dans le temps, ce qui indique l’intention des législateurs de protéger les intérêts des consommateurs.

De plus, la loi contient plusieurs dispositions qui comblent les lacunes du secteur par des responsabilités strictes pour les irrégularités des promoteurs et un cadre de divulgation, dans lequel, ils sont tenus de s’inscrire obligatoirement pour les projets immobiliers et sans les approbations nécessaires, les projets ne peuvent pas être vendus, annoncés, ou réservé. En outre, la loi impose de nombreuses restrictions juridiques et commerciales aux promoteurs et aux développeurs pour leur infliger un sentiment de responsabilité.

De plus, une autre disposition importante de la Loi concerne les retards causés par le promoteur lors de la remise de la possession de la propriété, dans un tel cas, selon la Loi, le promoteur serait tenu de rembourser le montant avec intérêts ou compensation et si le consommateur ne souhaite pas se rétracter, il aurait droit au montant des intérêts pendant la période de retard. Enfin, pour s’assurer du respect de la loi et que les acheteurs ne soient pas les seuls à souffrir en cas de retard dans la réalisation d’un projet, à titre dissuasif, des dispositions sévères ont été instaurées et des dispositions pénales sont également prévues pour les infractions commises par les acheteurs ou agents immobiliers.

Malgré les dispositions ambitieuses de la Loi, les non-conformités, les écarts et les retards dans la mise en œuvre sont apparents et ont entraîné une lenteur des progrès. Les États tardent à mettre en place leurs autorités compétentes, ce qui a encore aggravé la situation. Ces autorités ont également créé des règles dérogeant à la Loi et n’ont pas présenté d’uniformité dans leur jugement, ce qui est contraire à la lettre et à l’esprit de la Loi. En outre, la mise en œuvre de la loi est également entravée par le parti pris apparent envers les acheteurs, car si le but de la loi est de protéger les acheteurs et leurs droits, la loi prévoyait de nombreuses dispositions strictes, mais au grand désarroi des acheteurs, les mêmes sont perçu comme draconien par de nombreux promoteurs immobiliers et a également eu un impact significatif sur leur intérêt économique.

De plus, diverses incohérences, confusions et divergences sont répandues dans tout le pays et ne cessent de s’aggraver en raison du manque de dialogue entre les parties prenantes et de l’incapacité d’exploiter les mécanismes appropriés pour résoudre ces lacunes. La même chose aurait pu être résolue si le gouvernement central avait invoqué les dispositions de l’article 91 de la loi qui prévoyaient « … l’incorporation de dispositions non incompatibles avec les dispositions de la loi, pour éliminer les difficultés résultant de l’application des dispositions de la loi. , dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi. De plus, malgré les lacunes de la loi, la même chose ne peut pas être appliquée aux États car la loi est un tigre édenté qui a besoin de dents pour faire le nécessaire.

Malgré l’urgence émergente d’une loi immobilière robuste dans le pays frappé par la pandémie d’aujourd’hui où le besoin de logements et d’infrastructures est éternel, RERA n’a pas été évoqué de manière proactive et adopté dans son véritable esprit et forme qui, s’il est fait, permettrait une transition de navigation en douceur de l’état incohérent et ambigu de la Loi à une lueur d’espoir pour toutes les parties concernées.

