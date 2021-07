Research Casting International, le créateur de dinosaures | Vie

in

Des squelettes complets de dinosaures peuvent être vus dans de nombreux musées du monde entier, même dans des scènes de chasse. La plupart ont été créés par RCI.

Vous vous souvenez sûrement de la scène finale du film Jurassic Park (oui, la première de toutes, la bonne). Sans vouloir mettre beaucoup de spoilers, les protagonistes se retrouvent montés sur d’énormes squelettes de dinosaures, alors qu’ils sont pourchassés par les ravisseurs. Tu peux le voir ici.

Ces dinosaures n’étaient que des répliques, et ils ont été créés par Recherche Casting International (RCI), la plus importante entreprise de restauration de dinosaures au monde.

Les répliques cinématographiques ne sont qu’une petite partie du travail de RCI, car leur véritable mission est de restaurer et placer les vrais os d’un dinosaure dans leur position d’origine, pour les exposer dans un musée. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

RCI a créé plus de 700 squelettes pour des dizaines de musées à travers le monde, y compris ceux du Musée national d’histoire des États-Unis.

Les sources sur lesquelles il travaille sont très diverses. Parfois, ils utilisent de vrais ossements provenant directement de musées ou de fouilles.

Avant de les faire un moule pour les futures répliques, ou pour mieux travailler la position du squelette, avant d’approuver sa pose finale.

Il est rare que le squelette soit complet et que seuls quelques os soient à inventer. Dans la plupart des cas, ils doivent mouler les os manquants avec des matériaux différents, en prenant comme référence d’autres squelettes de la même espèce.

En d’autres occasions travailler avec des fossiles qui sont encore dans la roche, ou qu’ils ne peuvent pas apporter à votre laboratoire en Ontario. Dans ces cas, ils utilisent Scanners 3D pour scanner les os, et créez des répliques avec une imprimante 3D.

Ils ne se limitent pas à assembler le squelette, sans plus. Maintenant qu’ils peuvent travailler avec des répliques scannées en 3D, ils ont plus de liberté pour créer compositions où les dinosaures interagissent les uns avec les autres. Bien que ce qui est le plus demandé soit la scène typique d’un T-Rex dévorant un autre dinosaure…

Une fois le décor planté, remplacer les répliques par de vrais os, lorsque c’est possible.

Comme ils le reconnaissent eux-mêmes, c’est un travail qui combine la science, la recherche et l’art. Seules quatre de ces entreprises dans le monde ont été agréées par les musées pour réaliser ce genre de travaux délicats.