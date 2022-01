Réseau de paiement numérique hors ligne pour fonctionner via un mécanisme de type portefeuille

Les directives, publiées lundi, indiquent qu’il n’y a pas besoin d’AFA lors de la transaction, mais qu’il y aura un AFA lors du chargement de l’instrument de paiement avec un montant pouvant aller jusqu’à Rs 2 000.

Les paiements numériques hors ligne dans le cadre du nouveau cadre de la Reserve Bank of India (RBI) fonctionneront via un mécanisme de type portefeuille ou instrument de paiement prépayé (PPI), ont déclaré les acteurs du secteur. Alors que le plafond de Rs 200 sur les transactions vise à réduire les risques, certains acteurs sont d’avis qu’il est trop bas.

Naveen Surya, président émérite du Payments Council of India, a déclaré que le cadre envisage l’utilisation de la technologie des paiements en champ proche dans un ensemble plus large de situations. « Le cadre des paiements numériques hors ligne envisage d’étendre la technologie utilisée dans les paiements de péage et le tap-and-go à un plus grand nombre de cas d’utilisation.

C’est une bonne initiative et le plafond de Rs 200 est clairement destiné à réduire les risques car il n’y a pas d’AFA (facteur supplémentaire d’authentification) impliqué dans la transaction.

Les directives, publiées lundi, indiquent qu’il n’y a pas besoin d’AFA lors de la transaction, mais qu’il y aura un AFA lors du chargement de l’instrument de paiement avec un montant pouvant aller jusqu’à Rs 2 000.

Selon des sources du secteur, certaines des entités qui ont participé à la cohorte du régulateur sur les paiements de détail sont prêtes à entrer sur le marché. Quatre entités avaient participé à la cohorte. Tap Smart Data Information Services a testé un ensemble de cartes prépayées basées sur la communication en champ proche (NFC) et d’appareils de point de vente (PoS) compatibles NFC pour faciliter les transactions hors ligne de personne à commerçant (P2M). ToneTag a testé une solution de paiement UPI (Unified Payments Interface) hors ligne et basée sur le téléphone pour les transactions P2M sur « support sonore » en établissant un canal sécurisé pour le transfert de données via une réponse vocale interactive (IVR) entre les appareils.

Ubona Technologies a testé une solution de paiement UPI basée sur la voix qui facilite les transactions hors ligne de personne à personne (P2P) et P2M à l’aide de téléphones mobiles, y compris les téléphones multifonctions. Eroute Technologies a testé une solution de paiement hors ligne basée sur UPI utilisant des cartes à puce superposées SIM placées sur la carte SIM pour piloter l’interface utilisateur basée sur le menu du kit d’outils SIM (STK) pour faciliter les transactions P2P/P2M.

Le cadre aidera à faire passer les paiements hors ligne au-delà des réseaux en boucle fermée, a déclaré Anand Kumar Bajaj, fondateur, directeur général et PDG de PayNearby. « Actuellement, de nombreuses transactions sont effectuées qui ne nécessitent pas de connectivité mobile pour fonctionner. Cependant, ce sont des mécanismes en boucle fermée et sont limités à un réseau particulier. Cette décision permettra aux commerçants et aux consommateurs finaux de tout l’écosystème d’effectuer des transactions numériques de manière transparente, même en l’absence de connectivité Internet et de smartphones via des cartes, des jetons ou même via des solutions vocales », a déclaré Bajaj.

En commençant petit, le cadre aidera à pousser les transactions sans numéraire dans les régions où la connectivité Internet et les télécommunications sont médiocres, ont déclaré les dirigeants de l’industrie. Mandar Agashe, fondateur, directeur général et vice-président de Sarvatra Technologies, a déclaré : « Les paiements hors ligne offriront un énorme coup de pouce à l’industrie du paiement numérique et permettront aux utilisateurs des régions éloignées avec des réseaux fluctuants de profiter des transactions numériques de manière transparente. Bien que la limite de transaction de Rs 200 puisse être faible, il s’agit d’un grand pas vers l’encouragement de volumes élevés de transactions numériques dans divers modes.

