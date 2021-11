Réseau de soins de santé : la pharmacie locale passe à la haute technologie

Sehat Sathi fournit actuellement des services et des produits de santé à plus de 35 familles lakh.

La pandémie a créé le besoin d’un écosystème de soins de santé intégré numériquement pour permettre aux patients, aux médecins, aux diagnostics et aux pharmacies de se connecter plus efficacement. La startup Medtech Sehat Sathi permet aux pharmaciens indiens de se connecter en ligne depuis 2017. Elle permet désormais aux pharmacies de détail de débloquer plus que de simples ventes de médicaments pour améliorer leurs revenus. Premièrement, avec l’application Sehat Sathi, les pharmacies se transforment automatiquement en e-cliniques sans aucun changement d’infrastructure. Ces pharmacies peuvent faciliter la télé-consultation de tout visiteur entrant en magasin via l’application Sehat Sathi. Il s’agit d’un cas d’utilisation fort pour les villes où toutes les spécialités médicales ne sont pas disponibles. Deuxièmement, avec l’essor des entreprises de vente directe au consommateur (D2C), elles ont besoin de moyens d’atteindre les clients qui n’achètent pas tout en ligne. Les pharmacies peuvent livrer ces produits rapidement à leurs clients proches, et les marques D2C ont un accès direct à une large base de clients via la première.

Sehat Sathi fournit actuellement des services et des produits de santé à plus de 35 familles lakh. D’ici fin 2021, elle prévoit de numériser 50 000 pharmacies. Il aide les pharmacies à se connecter avec plus de 5000 médecins pour fournir des consultations dans les zones rurales. Plus de 30 000 magasins médicaux travaillent avec l’application Sehat Sathi dans 15 États, a déclaré Nikhil Baheti, co-fondateur de cette startup basée au Rajasthan. « L’application Sehat Sathi a créé un réseau de magasins médicaux locaux dans plus de 600 villes pour renforcer l’accessibilité des soins de santé », dit-il.

Sehat Sathi (application partenaire d’Aayu) a été conçue après des recherches approfondies dans plus de 800 villes du Rajasthan, du Madhya Pradesh, de l’Uttar Pradesh et du Bihar, où les cofondateurs ont découvert des lacunes clés en matière d’accessibilité aux soins de santé. « Les pharmacies ont toujours été plus que de simples points de vente de médicaments. Ils servent de guides pour la sélection de substituts de leurs clients, informent le client sur les effets secondaires, etc. En règle générale, les médecins d’une famille peuvent être nombreux, mais la pharmacie d’une famille en est une », explique Baheti. Cependant, ces pharmacies ont du mal à gérer leurs clients et leurs commandes sur WhatsApp. « Un outil CRM qui peut les aider à gérer efficacement leurs clients, leur fournir des informations prédictives sur leur clientèle (leurs rappels de commandes répétées, leurs patients chroniques, etc.) et par conséquent améliorer l’expérience de commande des clients est essentiel pour leur entreprise. Nous avons résolu ces problèmes et augmenté les ventes moyennes par pharmacie utilisant Sehat Sathi de 500% depuis avril 2021. Nous avons également franchi le cap des ventes de médicaments d’un million de dollars pour septembre 2021 », informe-t-il. « Plus de 10 marques populaires telles que Oziva, Beardo, Upkarma, Himalayan Organics, etc., se sont inscrites sur notre réseau Sehat Sathi. »

La startup a levé 4 millions de dollars auprès d’InfoEdge, Waterbridge Ventures, RVCF et Astarc Ventures. Village Global et des investisseurs providentiels tels qu’Anand Chandrasekaran, fondateurs de NoBroker.com et d’autres participent également à la dernière ronde de financement, qui devrait se clôturer bientôt. « Notre devise est d’augmenter l’activité des pharmacies en augmentant leurs ventes et en réduisant leurs coûts d’exploitation », explique Baheti. « Les pharmacies sont confrontées à des problèmes pour se procurer des stocks auprès de plusieurs distributeurs, et le cycle complet est répétitif et très inefficace. Nous avons résolu ce problème en agrégeant l’inventaire des meilleurs distributeurs. Les articles peuvent être commandés simplement via l’application Sehat Sathi et la livraison est assurée à la pharmacie.

Baheti dit que la startup a connu une croissance de 105% d’un mois sur l’autre (en moyenne) des commandes passées par les pharmacies aux distributeurs sur l’application. « Comme nous gérons la demande (des clients) et l’offre (des distributeurs) pour la pharmacie en un seul endroit, ils la trouvent super efficace », dit-il, ajoutant : « Nous visons à atteindre 50 000 pharmacies actives d’ici mars 2022 avec une moyenne affaires mensuelles de `75 000 alimentées par Sehat Sathi. Ces pharmacies couvriront plus de 50 millions d’utilisateurs.

