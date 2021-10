Réseau d’info-communication tactique des forces armées : clé de la capacité de combat de l’Inde

Les radios traditionnelles basées sur le matériel ont des limitations de fonctionnalités croisées et ne peuvent être modifiées que par des changements physiques.

Par Milind Kulshreshtha

Sur un champ de bataille moderne, la disponibilité d’informations tactiques précises et critiques en temps réel détermine l’issue des opérations militaires. Ces informations sont acheminées sur un réseau d’info-communication tactique pour une zone d’opération particulière afin de fournir un commandement et un contrôle synergiques sur les unités de combat déployées. Ces réseaux de communication numérique forment l’essence d’une organisation d’information d’action pour assurer la dernière image commune de conscience de la situation pour chacune des unités participantes. Les réseaux d’info-communication sont également intégrés aux échelons supérieurs aux niveaux du siège local et central selon des protocoles d’autorisation prédéfinis. Chaque nœud de la capacité de combat a accès aux informations en temps réel pour une meilleure prise de décision et pour éliminer le risque. de tirs amis dans une zone de conflit multidimensionnel de haute intensité.

Les réseaux de communication tactique possèdent des structures de message hautement formatées pour l’échange d’informations afin d’obtenir une interopérabilité en utilisant une bande passante optimale. calculs. La gestion d’un tel réseau contre les défis tels que les conflits de messages et les embouteillages, etc. est surmontée en permanence pour obtenir une architecture flexible. L’interfaçage des systèmes existants avec les liaisons de données tactiques de dernière génération n’a jamais été une tâche facile.

Réseau d’information tactique de l’Inde

En Inde, les trois services ont poursuivi indépendamment la conception et le développement de réseaux tactiques d’information et de communication, chaque réseau étant conçu pour relever les défis de leurs caractéristiques individuelles du champ de bataille. Diverses organisations gouvernementales comme le DoT, le DRDO, les PSU de la Défense et certains acteurs privés sélectionnés ont fait partie intégrante de ces efforts par les trois services. La décision de procéder localement dans cet effort est un chemin difficile mais le plus sûr dans une perspective à long terme.

La marine indienne a son propre programme ambitieux pour faire évoluer une liaison de données tactique d’information indigène embarquée à bord d’un navire afin de maximiser le débit de données avec une latence minimale. Ce système de liaison de données a une version avion pour les unités de l’aéronavale pour une opération rapprochée avec les navires de guerre et les sous-marins en mer. Pendant ce temps, l’IAF a mis à niveau de manière indépendante son système opérationnel Datalink pour rester actif en tant que force dotée d’un réseau, en particulier lors de l’exploitation d’avions de combat en provenance de Russie, de France, etc.

L’armée indienne progresse rapidement vers la création d’ASCON (Army Static Switched Communication Network) en tant que réseau de communication intégré avec d’autres systèmes tels que le système de communication tactique (TCS), la communication tropo-scatter, etc. . La radio de combat de l’armée indienne (CNR) a toujours été l’épine dorsale de la communication pour les opérations sur le champ de bataille terrestre. Le travail technique visant à améliorer le CNR pour les fonctionnalités de transmission de données a été une activité continue pour atteindre les capacités C4I.

Les radios définies par logiciel (SDR) en tant que percée technologique

Les radios traditionnelles basées sur le matériel ont des limitations de fonctionnalités croisées et ne peuvent être modifiées que par des changements physiques. Les SDR sont un type particulier de système radio avancé où les fonctions de la couche physique sont implémentées à l’aide du code logiciel. Les SDR ont la flexibilité de fonctionner sur une grande partie du spectre et prennent en charge plusieurs protocoles et sont des radios multimodes, multibandes et multifonctionnelles. Les SDR sont configurables par logiciel en téléchargeant simplement la dernière version sur le matériel existant et, par conséquent, sont adaptables tout au long de la durée de vie du matériel. Les SDR améliorent la capacité de transmission des données, l’amélioration de la voix et la qualité de la transmission des données, même dans un environnement spectralement bruyant. Ils fonctionnent en mode clair et sécurisé en utilisant plusieurs formes d’onde, offrant ainsi une plus grande sécurité et capacité de survie au système.

BEL, DRDO, CDAC, WESEE (Naval R&D Lab) et d’autres armes de service ont travaillé au développement d’une famille de versions modulaires et interopérables de radios définies par logiciel (SDR) (comme Naval Combat (SDR-NC), tactique (SDR- TAC), Airborne (SDR-AR), Manpack (SDR-MP) et SDR-HH (Hand Held)). Ici, le SDR-Tac est une unité montable en rack de navire à quatre canaux de dix-neuf pouces pour prendre en charge les opérations simultanées des quatre bandes V/UHF et L pour obtenir la voix et la voix navire-navire, navire-terre et navire-air. communication de données. Afin de prendre en charge les opérations de mise en réseau ad hoc, la forme d’onde MANET (Mobile ad-hoc Network) est utilisée en bande UHF et L, et SDR est capable de plusieurs types de formes d’onde pour les applications à bande étroite et à large bande. L’armée indienne a été dans le processus de remplacement des radios héritées par les SDR V/UHF Manpack développés localement dans la catégorie Make-II depuis février 2021. Le CNR pour les véhicules de combat blindés (CNR-AFV) sera également basé sur le SDR à l’avenir.

Défis d’interopérabilité

La complexité des réseaux tactiques est causée par de multiples raisons, comme l’intégration dynamique avec plusieurs systèmes pour l’échange de données critiques. L’analyse conçue au sein de ces systèmes aide à tirer des renseignements des liaisons de données pour l’interopérabilité et l’échange de données sécurisé entre les combattants terrestres, les navires de guerre, les sous-marins et les avions de combat. Avec l’évolution des commandements de théâtre, une plus grande communauté et synergie entre le réseau d’info-communication tactique des trois services est plus nécessaire que jamais. En conséquence, des étapes vers la réalisation d’une articulation entre les forces armées sont examinées en développant des formes d’onde SDR interopérables pour les services interarmées.

Pour opérer dans un environnement de force opérationnelle multinationale et pour une participation plus étroite et inclusive aux activités de combat, un pont entre le réseau d’info-communication tactique indien et celui des forces de l’OTAN est très souhaitable. Les liaisons de données tactiques de l’OTAN et des États-Unis sont Link-11, Link-16, IJMS (Interim Joint Tactical Information Distribution System Message Specification), JREAP (Joint Range Extension Applications Protocol), ATDL-1 (Advanced Tactical Data Link). Le Link-22 actuellement opérationnel combine ces efforts pour atteindre la norme OTAN pour l’échange d’informations tactiques entre les unités militaires. Même les États-Unis ont été confrontés à une période difficile pour opérationnaliser et mettre à niveau leur réseau de liaison de données tactique. Le développement de Link-22 a commencé en 1992 pour remplacer l’ancien système Link-11 (comme le faible débit de données, la susceptibilité aux interférences électroniques et le manque de robustesse) et améliorer l’interopérabilité des forces alliées. Les spécifications 5522 de l’Accord normalisé de l’OTAN (STANAG) sont les lignes directrices pour Link-22.

Voie à suivre

Les défis à venir ne se limitent pas seulement à la rétrocompatibilité avec les systèmes existants, mais aussi aux contraintes « en temps réel » en constante évolution et aux ensembles de données volumineux des futurs champs de bataille. Avec l’avènement de l’intelligence artificielle dans le cockpit d’un avion de combat embarqué, d’un navire de guerre ou d’un véhicule de combat, les contraintes d’échelle et de latence sur la disponibilité des données se sont déjà multipliées. En outre, les avancées technologiques en cours et futures telles que la 5G, l’horloge atomique à ions mercure de General Atomics dans l’espace (pour l’amélioration de la communication GPS et Deep Space), la communication quantique en espace libre, etc. continueront d’être les moteurs de la progression. Ainsi, les réseaux d’info-communication tactique des forces armées indiennes ne resteront pas seulement un défi d’interopérabilité mais aussi une science militaire évolutive au 21e siècle. Une équipe intégrée de gestion de projet de réseau d’info-communication tactique dirigée par trois services avec le soutien des DPSU, du DRDO et d’autres agences privées dans le cadre de l’initiative Atmanirbhar Bharat peut être une voie appropriée pour préparer l’avenir des forces armées.

(L’auteur est un analyste stratégique avec un vif intérêt pour la technologie liée aux solutions C4I et à la fusion de données multiplateforme et multicapteur (MPMSDF). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

