Réseau maillé tribande pour un backhaul rapide

Le MikroTik Audience est plus qu’un simple routeur Wi-Fi. Premièrement, il offre un réseau maillé tri-bande, ce qui en fait une excellente solution pour les grands espaces. Deuxièmement, il a l’air élégant. Pas d’antennes moches, et un boîtier qui se mélange, pas seulement une boîte noire avec quelques LED. Découvrez s’il s’agit du meilleur routeur pour vous dans la revue MikroTik Audience d’Android Authority.

Ce que vous devez savoir sur le public MikroTik

Gary Sims / Autorité Android

Public MikroTik (RBD25G-5HPacQD2HPnD) : 169 $/155 €

Le MikroTik Audience est un point d’accès Wi-Fi avec un réseau maillé tri-bande intégré. Il contient trois radios, une dans la bande 2,4 GHz et deux dans la bande 5 GHz. Le deuxième 5 GHz est utilisé exclusivement pour la communication d’audience à audience dans une configuration maillée.

En rapport: Les meilleurs routeurs maillés pour garder le signal Wi-Fi fort

La radio 2,4 GHz prend en charge 802.11b/g/n (c’est-à-dire Wi-Fi 4) et le système 5 GHz est Wi-Fi 5 (c’est-à-dire 802.11a/n/ac). Le public utilise RouterOS, qui est le système d’exploitation spécialisé de MikroTik commun à tous ses routeurs Wi-Fi. Il existe également des applications mobiles pour Android et iOS. Dans une configuration maillée, vous pouvez ajouter plus d’unités Audience pour créer un seul réseau Wi-Fi sur un grand espace. La synchronisation d’une nouvelle unité se fait d’une simple pression sur un bouton.

Ce qui est bon?

Gary Sims / Autorité Android

Les vitesses théoriques du MikroTik Audience sont bonnes. Le débit de données maximal de la bande 2,4 GHz est comparable à celui des autres routeurs Wi-Fi 4 à 300 Mbit/s. La première radio 5 GHz peut gérer jusqu’à 867 Mbit/s, tandis que la seconde a un débit maximum de 1 733 Mbit/s. Soit 2,9 Gbit/s au total. Grâce aux radios double bande, vous pouvez utiliser simultanément la plage 2,4 GHz et 5 GHz en même temps. Vous pouvez connecter une tablette au côté 2,4 GHz, puis votre PC ou votre téléviseur intelligent à la radio 5 GHz, et utiliser les deux en même temps sans aucune réduction de bande passante.

Les vitesses théoriques sont, bien entendu, théoriques. Pour des vitesses réelles, j’ai testé l’Audience sur mon réseau local. Cela signifie que je n’ai pas eu à me fier aux vagues d’une connexion Internet et que les tests étaient reproductibles et répétables. La connexion à une unité Audience à courte portée sur 5 GHz a donné un débit maximal de 383 Mbps. S’éloigner davantage et se rendre dans d’autres pièces de ma maison diminue la durée, comme c’est le cas pour tout système Wi-Fi. La taille de la diminution dépend de la distance, de l’épaisseur des murs de votre maison, du matériau utilisé pour construire les murs de votre maison, etc.

Voir également: Qu’est-ce qu’un réseau maillé ? Voici ce que vous devez savoir

Au bas de l’Audience, vous trouverez deux ports Ethernet Gigabit et un connecteur d’alimentation. Sur l’unité principale, le premier port Ethernet est utilisé pour se connecter à votre routeur Internet. Le premier port est également compatible Power over Ethernet (PoE), ce qui signifie que vous pouvez réduire le nombre de fils reliés à vos unités et fournir à la fois l’alimentation et Ethernet sur le même câble.

La technologie de réseau maillé de l’Audience est une aubaine pour ceux qui ont besoin d’augmenter la portée de leurs réseaux Wi-Fi. Dans un réseau maillé, plusieurs nœuds communiquent les uns avec les autres, forgeant un chemin de retour vers la première unité, puis vers Internet. Il s’agit d’un maillage plutôt que d’une chaîne, ce qui signifie que le chemin le plus court est ramené à l’unité principale. Un maillage peut également fournir une auto-réparation en ce sens que si l’un des nœuds se déconnecte, un autre nœud peut prendre sa place car il offre désormais le chemin le plus court.

Gary Sims / Autorité Android

Un simple répéteur Wi-Fi a l’inconvénient de ne fonctionner qu’avec une seule radio. Il doit écouter et transmettre sur cette même radio. Cela signifie que dès le départ, la bande passante potentielle est réduite de moitié. L’Audience est un système tri-bande où l’une des bandes est dédiée à la communication entre les nœuds, souvent appelée backhaul. Cela signifie que les deux autres radios sont libres de parler à vos appareils et n’ont pas à sacrifier la bande passante globale pour envoyer les données vers un autre nœud.

L’ajout d’une nouvelle unité Audience au réseau maillé est simple. Il vous suffit d’appuyer sur un bouton de votre unité Audience principale, puis d’appuyer sur un bouton de l’unité que vous ajoutez. Attendez quelques minutes. Et c’est tout !

Lis: Comment accélérer votre Wi-Fi pendant que vous travaillez à domicile

Tous les nœuds du réseau utilisent le même SSID et le même mot de passe. Ce réseau de configuration est envoyé entre les nœuds sur le backhaul. Si vous modifiez le mot de passe Wi-Fi sur le nœud principal, tous les autres nœuds sont automatiquement synchronisés pour utiliser le nouveau mot de passe.

Une fois qu’un réseau maillé est opérationnel, votre appareil bascule automatiquement vers le nœud avec le signal le plus fort. Quel que soit le type d’appareil que vous utilisez (Android, iOS, ordinateur portable Windows, peu importe), le basculement se fera automatiquement. Cependant, certains appareils ont tendance à s’attarder et à rester connectés à un nœud plus éloigné, jusqu’à ce qu’il devienne impossible de ne pas basculer. En fin de compte, c’est la décision de l’appareil.

La chose surprenante à propos d’un réseau maillé d’unités Audience est l’augmentation de la vitesse en raison de cette troisième bande agissant comme le backhaul. Par exemple, dans ma maison, la connexion à l’unité Audience principale (appelons-la Audience 1) à partir d’une autre pièce donne un débit de 248 Mbps. Ajouter un autre nœud au réseau et le placer dans cette même pièce (appelons-le Audience 2) signifie que mon appareil se connecte maintenant avec un débit maximal de 270 Mbps. La vitesse monte. Pourquoi? Parce que maintenant mon appareil se connecte à Audience 2, et Audience 2 se connecte à Audience 1 via la deuxième radio 5 GHz. En raison de facteurs tels que les antennes, les amplificateurs et la bande passante de la troisième bande, la connexion Audience 2 à Audience 1 est meilleure que la connexion de mon appareil directement à Audience 1.

Outre la magie des réseaux maillés, nous devons prendre un moment pour apprécier le design épuré de l’Audience. La plupart des routeurs Wi-Fi ressemblent à des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Antennes, angles vifs et beaucoup de LED. Fondamentalement, il n’y a souvent aucun moyen de mettre un routeur Wi-Fi dans l’une des pièces principales de votre maison et de lui donner une belle apparence. Il sera toujours visible. Certains fabricants de routeurs l’ont reconnu, y compris MikroTik. L’Audience n’a pas d’antennes externes laides et le boîtier est élégant, ce qui signifie qu’il s’intègre mieux à votre décor.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Gary Sims / Autorité Android

Router OS est le système d’exploitation réseau de MikroTik basé sur Linux. Il est puissant, complet et malheureusement d’une complexité époustouflante. Vous accéderez probablement à RouterOS via l’interface Web ou via l’application pour smartphone. Cependant, il peut également être configuré via une interface en ligne de commande accessible par port série ou Secure Shell, ou encore via un programme Windows appelé Winbox. Le fait que vous puissiez le configurer via le port série vous dit tout ce que vous devez savoir.

Ce qui peut être réalisé, d’un point de vue réseau, avec RouterOS est presque illimité. Il y a tellement de variables et de paramètres qui peuvent être modifiés, réglés et configurés, que presque tout est possible. Si vous pensez à vous-même, je me demande si RouterOS peut… alors la réponse est probablement oui. Mais pour y parvenir, vous devez être un expert en réseau de niveau supérieur.

Suivant: Les meilleurs routeurs Wi-Fi que vous pouvez acheter aujourd’hui

La bonne nouvelle est qu’il existe une page Quick Set dans l’interface Web qui couvre les éléments de base comme la définition d’un mot de passe ou la modification du SSID. C’est maladroit et daté, mais ça marche. Cependant, si vous le comparez aux interfaces Web hautement raffinées des grandes sociétés de réseautage, RouterOS a encore un long chemin à parcourir.

Gary Sims / Autorité Android

Même avec toute sa sophistication, l’Audience ne prend pas en charge l’itinérance transparente d’un nœud du réseau maillé à un autre. Il existe diverses normes 802.11 (par exemple, k, r et v) qui permettent aux appareils de se déplacer de manière transparente entre les points d’accès. Ces normes suppriment partiellement la décision concernant le point d’accès à utiliser de l’appareil et la confient au point d’accès lui-même. Le résultat est que les appareils peuvent se déplacer d’un point d’accès à un autre sans interruption de service.

En toute honnêteté, peu de projets grand public prennent en charge l’itinérance transparente, même ceux qui prétendent prendre en charge le « réseau maillé ». Cependant, il est absent de l’audience. Contrairement à certains de ses rivaux, cependant, il ne prend pas non plus en charge le Wi-Fi 6.

Avis du public MikroTik : dois-je l’acheter ?

Gary Sims / Autorité Android

Il y a trois raisons impérieuses d’acheter le MikroTik Audience. Tout d’abord, vous recherchez un appareil qui ne soit pas visible et qui ne semblera pas déplacé, même dans un salon. Deuxièmement, vous avez besoin d’un réseau maillé pour vous offrir une bonne puissance de signal Wi-Fi sur une plus grande zone. Et troisièmement, vous voulez avoir une bonne bande passante disponible sur les nœuds supplémentaires, mais vous ne voulez pas ou ne pouvez pas faire passer des câbles entre les unités.

Outre la magie des réseaux maillés, nous devons prendre un moment pour apprécier le design épuré de l’Audience.

Le MikroTik Audience répond à ces trois exigences. Le design n’est pas geek avec des antennes et des LED. Le réseau maillé est intégré et se configure simplement en appuyant sur quelques boutons. Le tri-bande comprend une radio dédiée pour le backhaul, ce qui libère les deux autres radios pour communiquer avec vos appareils.

Cependant, ce n’est pas le routeur le plus immédiatement convivial. Si l’interface utilisateur complexe vous fait peur, il existe des alternatives plus traditionnelles. TP-Link et sa ligne Deco est un nom bien connu dans le jeu des réseaux maillés. Le TP-Link Deco X60 AX3000 compatible Wi-Fi 6 mérite d’être considéré. Si vous êtes déjà propriétaire des produits Nest de Google, alors vous devriez regarder le Google Nest Wifi.

Public MikroTik

Le MikroTik Audience est un point d’accès domestique tri-bande (un 2,4 GHz et deux 5 GHz) avec technologie de maillage.