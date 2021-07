Réseau multichaîne Celer cBridge, actif sur le réseau principal

Celer, le réseau de transfert de valeur rapide et abordable et le leader incontesté des solutions de mise à l’échelle de couche 2, a annoncé que cBridge, son réseau multi-chaînes, a été mis en ligne sur le réseau principal. Este desarrollo hace posible transferir tokens a través de Binance Smart Chain ( BNB / USD ), Ethereum ( ETH / USD ), Polygon ( MATIC / USD ) y Arbitrum a baja latencia y costo usando cBridge, Invezz aprendió de un comunicado de prensa de la entreprise.

Simplifier l’expérience utilisateur et réduire le coût d’investissement

cBridge s’appuie sur la technologie State Channel actuelle pour fournir une solution à certains défis importants, tels que l’investissement important requis pour transférer des actifs entre les couches et les chaînes et une expérience utilisateur compliquée. Avec cBridge, il est possible de déposer et de retirer des chaînes à rouleaux à un prix très bas. De plus, les temps d’attente sont désormais réduits de quelques jours à quelques minutes. De plus, cBridge permet un transfert de valeur direct et une interopérabilité entre différentes chaînes latérales ETH et piles de couche 2 et dans des chaînes compatibles EVM. Cela permet de combler le fossé entre la couche 1 et la couche 2 d’Ethereum.

Le cofondateur de Celer Network, le Dr Mo Dong, a salué le développement :

« En tant que plate-forme open source ayant pour mission de généraliser l’adoption de la blockchain, notre objectif avec cBridge est de fournir un réseau de transfert de valeur interopérable rentable et hautes performances sans compromettre la sécurité ou l’assurance sans confiance. Nous continuerons à soutenir et à faciliter les projets basés sur nos solutions.

Éliminez les retards

cBridge v1.0 est déployé sur le réseau principal avec un logiciel de nœud et une interface utilisateur. Il peut être utilisé pour transférer des jetons à travers des couches et des chaînes entre les réseaux Ethereum, Arbitrum, Polygon et Binance Smart Chain. De cette façon, cBridge maintient le flux de liquidité entre les réseaux sans avoir besoin d’un dépositaire basé sur la confiance et sans délais.

Cas d’utilisation de Celer cBridge

Avec cBridge, vous pouvez désormais entrer et sortir de la couche 2 via ETH couche-1 instantanément. Les utilisateurs peuvent transférer de la valeur entre plusieurs réseaux de couche 2 sans avoir à passer par la blockchain de couche 1 sous-jacente. cBridge minimise le coût du mouvement de liquidité tout en accélérant les vitesses de transaction sur différentes blockchains jusqu’à 1000 fois. Il s’agit d’un pont bidirectionnel entre les réseaux de couche 1 et de couche 2 sur une autre blockchain. Les clients DeFi peuvent l’utiliser pour réduire les coûts de transfert lors du déplacement de jetons au lieu de payer des frais pour chaque transaction.

