Réseau Octaplex : Construire l’avenir ensemble

Ces dernières années, l’industrie DeFi s’est développée à pas de géant. Les développeurs de la communauté ont mis au point divers projets pour résoudre différents problèmes. Alors que certains d’entre eux sont durables et ont joué un rôle déterminant dans la croissance des monnaies numériques dans leur ensemble, beaucoup d’entre eux ont échoué.

Lorsqu’il s’agit de nouveaux projets DeFi, les développeurs essaient souvent de mettre en œuvre des concepts à partir de projets existants. Certains vont même plus loin en copiant les codes existants pour leurs contrats intelligents. En général, ces projets présentent des erreurs et des aspects inexplicables qui affectent le bon fonctionnement du projet.

Le réseau Octaplex vise à résoudre les problèmes des projets en cours et à mettre à jour les concepts existants. Alors, qu’est-ce que le réseau Octaplex et quels avantages les investisseurs en tirent-ils ? Continuez à lire pour en savoir plus.

Octaplex est un réseau révolutionnaire qui vise à transformer le développement futur des jetons DeFi et de génération de performances sans friction. L’écosystème est basé sur la Binance Smart Chain et apporte un concept unique à la stratégie populaire DeFi ; agriculture de rendement. De cette façon, Octaplex est un pionnier de l’industrie et créera un modèle que de nombreux autres projets pourront s’appuyer sur le concept.

Octaplex signifie Complexe octaédrique, qui est une forme géométrique composée de 24 cellules octaédriques. La forme complexe est interconnectée et l’équipe de développement du projet vise à étendre l’écosystème Octaplex pour ressembler à la forme, également connue sous le nom d’Hyper-Diamond.

L’idée novatrice d’Octaplex aidera à créer un système extensible et personnalisable. L’écosystème aura sept + jetons différents auxquels les utilisateurs auront accès via la dApp. Octaplex créera un système de récompense qui permettra diverses options. Les utilisateurs pourront choisir parmi différentes options de récompense, y compris les parachutages et les multiplicateurs de loterie. De plus, l’écosystème fournit des mécanismes de stabilisation des prix qui créeront des opportunités de revenus supplémentaires pour les utilisateurs du réseau.

L’équipe de développement reste anonyme pour le moment, mais a assuré la sécurité de ses investisseurs en menant une mesure kyc avec Assure defi, mais aussi ses partenaires. l’espace crypto. Bien que les membres de l’équipe aient déjà fait partie d’équipes de développement plus importantes, ils se sont réunis pour former Octaplex afin de combler le vide d’un réseau sécurisé sur la scène DeFi. L’équipe pense qu’un réseau sécurisé est nécessaire pour ouvrir la voie à l’évolution de DeFi.

En ce sens, Octaplex inclura également un espace réseau en ligne dans son écosystème. Le réseau créera un espace sûr où les investisseurs, les projets et les équipes pourront collaborer les uns avec les autres. Le réseau en ligne offrira plusieurs avantages à toutes les personnes impliquées. Les membres de la communauté pourront trouver des projets sûrs dans lesquels investir, ainsi que recevoir des mises à jour en temps réel sur le projet du réseau. L’espace en ligne aidera à se débarrasser de l’esprit de compétition et se concentrera plutôt sur l’unification de la scène DeFi au profit de toutes les personnes impliquées.

Si vous êtes intéressé par DeFi, vous connaissez probablement l’agriculture de rendement. La stratégie lucrative DeFi a attiré des investisseurs et des développeurs, conduisant à la création de plusieurs projets qui en profitent.

Octaplex fait passer le renforcement des performances au niveau supérieur en introduisant une approche unique du concept. L’écosystème présente plusieurs aspects remarquables qui le différencient des projets existants. Voici une ventilation de ces fonctionnalités;

Les développeurs ont introduit un système de récompense unique qui soulage la pression du téléchargement des récompenses du détenteur. Le système permet également aux utilisateurs de choisir parmi une variété de jetons.

Le système aura initialement sept jetons ou utilisateurs différents à choisir parmi leurs récompenses. Les sept jetons sont $ BNB $ BUSD $ BTC $ ADA $ ETH $ MATIC et $ PLX. Les détenteurs de jetons peuvent personnaliser leurs portefeuilles pour inclure six jetons dans leur combinaison et pourcentages préférés. Le réseau ajoutera un nouveau jeton à la liste de récompenses chaque semaine.

Revendiquer Dapp permettra aux détenteurs de jetons de personnaliser plus facilement leurs portefeuilles. C’est ici que vous pouvez également définir vos portions préférées pour les frites de votre choix. De plus, les détenteurs de jetons utiliseront le Claiming Dapp pour réclamer leurs récompenses manuellement. Ils peuvent également sélectionner la fonction de réclamation automatique disponible dans la Dapp.

L’écosystème a mis en place divers mécanismes pour assurer la stabilité des jetons.

Les système de récompense à plusieurs jetons Il comprendra $ PLX, le jeton natif de l’écosystème. Cela réduira la pression pour vendre le jeton, car les détenteurs peuvent choisir parmi six autres crypto-monnaies. La fonction de racheter et brûler aidera à garantir que chaque jeton augmente en valeur. Après chaque transaction, le contrat achète automatiquement des tokens $ PLX et les brûle par la suite. Cela diminue l’offre totale tout en augmentant le prix. Les système de taxe de vente cela incitera à la possession de jetons. La taxe de vente sera réduite à mesure que les détenteurs de jetons conserveront leurs crypto-monnaies plus longtemps. De plus, les portefeuilles qui détiennent des jetons PLX $ pendant plus longtemps accumuleront plus de récompenses.