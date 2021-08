Réseau ouvert pour le commerce numérique pour stimuler l’adoption du commerce électronique parmi les petites entreprises actuellement hors ligne : gouvernement

Actuellement, le commerce électronique en Inde, qui devrait représenter un marché de 188 milliards de dollars d’ici 2025 selon Grant Thornton, est dirigé par Flipkart de Walmart et Amazon India. (Image représentative : .)

Technologie pour les MPME : L’écosystème de commerce électronique open source – Open Network for Digital Commerce (ONDC), qui a été annoncé par le ministère du Commerce le mois dernier, encouragerait l’adoption numérique facile par les petites entreprises qui n’ont pas encore intégré les réseaux de commerce en ligne, a déclaré le ministre de la Ministère d’État du Commerce et de l’Industrie Som Parkash. Sur environ 6,33 millions de MPME en Inde, seule une poignée d’entreprises vendent des biens et des services en ligne. Le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) avait annoncé que l’ONDC relève le défi des monopoles numériques et « numérise l’ensemble de la chaîne de valeur, standardise les opérations, favorise l’inclusion des fournisseurs, optimise la logistique et améliore la valeur pour les consommateurs ». avait déclaré un communiqué officiel le mois dernier. Actuellement, le commerce électronique en Inde, qui devrait représenter un marché de 188 milliards de dollars d’ici 2025 selon Grant Thornton, est dirigé par Flipkart de Walmart et Amazon India.

« Les petites entreprises pourraient utiliser n’importe quelle application compatible ONDC au lieu d’être régies par des politiques spécifiques axées sur la plate-forme. Cela offrira plusieurs options aux petites entreprises pour être détectables sur le réseau et mener leurs activités. Cela encouragerait également l’adoption facile des moyens numériques par ceux qui ne sont actuellement pas sur les réseaux de commerce numérique », a déclaré Parkash mercredi à Lok Sabha. Cet aspect de décentralisation, a-t-il ajouté, proviendrait d’opérations standardisées telles que le catalogage, la gestion des stocks, la gestion des commandes et l’exécution des commandes.

« Le concept est génial et ce serait un énorme avantage si sa mise en œuvre est bien pensée et s’il sert ce dont il parle d’une manière facile à naviguer. Le gouvernement devrait se pencher sur la facilité des opérations et la facilité d’embarquement pour les entreprises. En fait, il devrait y avoir une ligne d’assistance, que le ministère des MPME peut consulter, pour aider les MPME à obtenir un soutien. Si un vendeur est en mesure de vendre des marchandises en ligne au-delà de sa région en étant détectable sur les réseaux, en particulier au milieu de Covid, alors un tel programme devrait être approuvé », a déclaré Harjinder Kaur Talwar, vice-président de FICCI CMSME à Financial Express Online. Talwar est également directeur général et PDG de la société de solutions de gestion du trafic routier Comvision India.

L’ONDC est susceptible de rendre le commerce électronique plus inclusif et accessible aux consommateurs qui peuvent potentiellement découvrir n’importe quel vendeur, produit ou service en utilisant n’importe quelle application ou plate-forme compatible ONDC, augmentant ainsi la liberté de choix des consommateurs, a ajouté Parkash. La plate-forme permettra également aux consommateurs de faire correspondre la demande avec l’offre de biens disponible la plus proche de leur choix. L’initiative d’intégrer les plates-formes de commerce électronique via un réseau basé sur une technologie open source indépendante de toute plate-forme de commerce électronique unique ou unique a été confiée au Conseil de la qualité de l’Inde.

Le gouvernement avait également annoncé le mois dernier un conseil consultatif de neuf membres constitué pour donner des conseils sur la façon de concevoir et d’accélérer l’adoption de l’ONDC. Les membres comprenaient RS Sharma, PDG, National Health Authority; Nandan Nilekani, président non exécutif, Infosys ; Praveen Khandelwal, secrétaire général, CAIT; Adil Zainulbhai, Président, QCI et Commission de renforcement des capacités ; Anjali Bansal, fondatrice et présidente, Avaana Capital ; Arvind Gupta, co-fondateur et directeur, Digital India Foundation ; Dilip Asbe, directeur général et chef de la direction, NPCI ; Suresh Sethi, directeur général et PDG, NSDL ; et Kumar Rajagopalan, PDG, Retailers Association of India.

