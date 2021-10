Polygone (MATIC)

Réseau Polygon (MATIC) Voir les développeurs d’applications croître de 60 % par mois en moyenne ; Augmentation de 145% de l’utilisation

Les protocoles de couche deux sont destinés à alléger le protocole de base. Cependant, il semble qu’une telle solution de mise à l’échelle devienne rapidement un écosystème à part entière.

Plus de 60% des projets s’appuient sur Polygon

Le réseau Polygon est un choix populaire pour plusieurs protocoles d’applications décentralisées (dApps) et cet intérêt a été retrouvé par un récent rapport de la société de développement de blockchain Alchemy.

Selon l’article, 62% de tous les projets s’exécutent nativement sur le réseau Polygon, contre 38% qui s’exécutent en parallèle sur les réseaux Ethereum et Polygon. Pour étayer davantage son argument, le rapport note que plus de 3 000 dApps ont été lancés sur Polygon, contre 30 en octobre de l’année dernière.

Destinée à réduire la congestion du réseau et les frais de gaz élevés pendant les périodes de pointe, la croissance de l’utilisation d’un mois à l’autre de Polygon a atteint 145 % en octobre, avec 61 % d’équipes de développement supplémentaires s’appuyant sur le protocole de couche deux par rapport à septembre.

Commentant la croissance remarquable du protocole, le chef de produit Alchemy, Mike Garland, a noté que la solution de mise à l’échelle se développait « deux fois plus vite qu’Ethereum à ce stade de son cycle de vie ».

Le cadre modulaire et flexible de Polygon appelé Polygon SDK a été un énorme attrait pour de nombreux développeurs. Cela l’a vu devenir la solution de mise à l’échelle numéro un pour le célèbre facilitateur dApp. Ceci est associé à son débit de 65 000 transactions par seconde (TPS), son faible coût et son efficacité énergétique pour la validation et le déploiement d’applications plutôt que le protocole de base.

Ces chiffres positionnent Polygon comme le principal rival du réseau Ethereum. Cependant, beaucoup pensent que cela place le protocole multi-chaînes comme un complément approprié à l’ancienne blockchain tout en créant un écosystème entier pour lui-même.

Polygon attirant l’attention sur la cryptographie

Avec seulement 15,7 milliards de dollars de capitalisation boursière, le jeton MATIC de Polygon est considéré comme un projet à petite capitalisation. Cependant, ce qui lui manque en taille, la solution de mise à l’échelle le compense par des intégrations et une adoption fondamentale.

Dans un communiqué commercial, la société de gestion d’actifs cryptographiques Bitwise, a annoncé le lancement de son fonds Bitwise Polygon (MATIC). L’initiative d’investissement vise à fournir un moyen peu coûteux et sécurisé d’investir dans le jeton natif du réseau Polygon.

Un autre exploit remarquable est le lancement du jeton Polygon Ecosystem Index (PECO) qui offrira une exposition aux projets natifs de Polygon. Cela suivra les performances de Quickswap DEX, DFyn, entre autres.

En outre, la société de paris sportifs DraftKings Marketplace collabore avec le réseau Polygon pour permettre un marché des jetons non fongibles (NFT) plus accessible. Parallèlement à cela, DraftKings exécutera également un nœud de validation sur le réseau Polygon.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.