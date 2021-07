Réservation de billets IRCTC Tejas Express : voici comment vous pouvez réclamer des points bonus et plus encore ; Vérifier les détails

A partir du 7 août 2021, les trains Ahmedabad – Mumbai Tejas ainsi que Lucknow – New Delhi Tejas Express rétabliront leurs services.

De gros avantages sur la réservation de billets IRCTC Tejas ! Maintenant, vous pouvez gagner des récompenses incroyables en réservant des billets Tejas Express avec votre carte de crédit IRCTC SBI Premium Loyalty. Alors que l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) reprend les opérations des trains Lucknow – New Delhi – Lucknow Tejas Express et Ahmedabad – Mumbai -Ahmedabad Tejas Express sur le réseau des chemins de fer indiens à partir du mois prochain, la State Bank of India (SBI) offre des points bonus impressionnants aux passagers. Afin de réclamer des points bonus jusqu’à 1500 ou plus par an, les passagers ou les clients doivent réserver leurs billets de train Lucknow – New Delhi et Ahmedabad -Mumbai Tejas Express en utilisant les cartes de crédit IRCTC SBI Premium Loyalty. Certaines des caractéristiques exclusives de la carte de crédit IRCTC SBI sont les suivantes :

Jusqu’à 10 % de valeur en points de récompense sur les réservations d’Indian Railways effectuées via le site Web de l’IRCTCÉchangez des points de récompense contre des billets gratuits d’Indian Railways pour vous-même, votre famille et vos amisPoints de récompense bonus de 350 sur les transactions de 500 Rs ou plus au cours des 45 premiers jours1 % d’exonération des frais de transaction lors de la réservation des billets des chemins de fer indiens via le site Web de l’IRCTC Prime gratuite Accès au salon des chemins de fer (une visite par trimestre)

L’IRCTC a annoncé qu’à partir du 7 août 2021, les trains Ahmedabad – Mumbai Tejas ainsi que Lucknow – New Delhi Tejas Express rétabliront leurs services sur le réseau des chemins de fer indiens. Le train numéro 82901/82902 Ahmedabad – Mumbai – Ahmedabad Tejas Express et le train numéro 82501/82502 Lucknow – New Delhi – Lucknow Tejas Express circuleront quatre jours (lundi, vendredi, samedi, dimanche) par semaine. Les personnes intéressées peuvent réserver leurs billets de train Tejas en ligne via le portail officiel IRCTC irctc.co.in ou l’application mobile IRCTC Rail Connect. Selon l’IRCTC, les billets pour les trains IRCTC Tejas Express peuvent être réservés par les passagers 30 jours à l’avance.

