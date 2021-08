Réservation de créneaux pour le vaccin Covid-19 désormais disponibles sur WhatsApp ; Voici comment réserver des créneaux pour les vaccins contre le coronavirus sur WhatsApp

Réservation vaccin vaccin avec Covid-19 en possible

Réservation de créneaux de vaccination Covid-19, comment réserver un créneau de vaccination Covid sur WhatsApp : Maintenant, réservez vos créneaux Covid-19 directement via WhatsApp. Les bénéficiaires n’ont plus besoin de télécharger l’application Aarogya Setu ou de se connecter au portail Co-Win pour se faire vacciner contre le Covid-19. Le ministère de la Santé et MyGov ont récemment annoncé que l’application de messagerie populaire en association avec MyGov Corona HelpDesk permettra aux utilisateurs de localiser leurs centres de vaccination les plus proches et de prendre rendez-vous.

Désormais, vous pouvez facilement réserver un créneau pour le vaccin #COVID19 via WhatsApp. Suivez les étapes mentionnées et faites-vous vacciner. pic.twitter.com/Zo4yq8FhtH – Bureau de Mansukh Mandaviya (@OfficeOf_MM) 24 août 2021

Will Cathcart, PDG de Whatsapp Inc, a également fait l’annonce sur Twitter de leur association avec le ministère de la Santé et @mygovindia.

Aujourd’hui, nous travaillons en partenariat avec @MoHFW_INDIA et @mygovindia pour permettre aux gens de prendre leurs rendez-vous pour les vaccins via WhatsApp. Faites passer le mot : https://t.co/2oB1XJbUXD https://t.co/yvF6vzPHI1 – Will Cathcart (@wcathcart) 24 août 2021

Abhishek Singh, PDG de MyGov ; président et chef de la direction NeGD ; Le directeur général et PDG de Digital India Corporation (DIC) du gouvernement indien a déclaré dans un communiqué que le service d’assistance MyGov Corona faciliterait le processus de réservation de vaccins, de localisation de centres, de réservation de créneaux et de téléchargement de certificats de vaccination. L’association a été réalisée en gardant à l’esprit la facilité d’utilisation de l’interface basée sur l’IA sur WhatsApp. Shivnath Thukral, directeur – Politiques publiques, WhatsApp a qualifié cette collaboration d’étape importante pour devenir un pays doté du pouvoir numérique.

Dans un tweet, Abhishek Singh, PDG de MyGov, a déclaré: “Maintenant, réservez un créneau de vaccination en envoyant simplement” Book Slot “à @MyGovIndia Corona Helpdesk sur @WhatsApp, vérifiez OTP et suivez les étapes.”

Comment réserver des créneaux de vaccination contre le coronavirus via WhatsApp

• Ajouter MyGov Corona Helpdesk 9013151515 à votre liste de contacts

• Tapez ‘Book Slot’ et envoyez à ce numéro sur WhatsApp

• Vous recevrez un OTP à 6 chiffres par SMS sur le numéro utilisé pour WhatsApp

• Envoyer l’OTP sur le chat

• Choisissez la date et le lieu de votre choix, le code PIN de base et le type de vaccin et envoyez-les sur le chat en suivant les invites.

• Obtenez une confirmation et visitez le centre de vaccination le jour de votre rendez-vous

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.