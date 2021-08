bbc deux

Chris et Andy réagissent également à l’annonce du renouvellement de “The White Lotus” pour une deuxième saison

Chris et Andy parlent du renouvellement de The White Lotus pour une deuxième saison (3:54) avant d’entrer dans les premiers épisodes de Reservation Dogs (10:42) et la série d’animation Marvel What If…? (20:17). Ensuite, Chris est rejoint par le réalisateur de The North Water Andrew Haigh et l’acteur Jack O’Connell pour parler de la création de la nouvelle émission télévisée intense (33:45).

Hôtes : Chris Ryan et Andy Greenwald

Invités : Andrew Haigh et Jack O’Connell

Producteur : Kaya McMullen

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS