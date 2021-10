Réservation en ligne TTD: Comment réserver Tirumala Tirupati Devasthanams Darshan gratuit

Les responsables de Tirumala Tirupati Devasthanams ont déclaré que les billets pour un créneau en décembre avaient été suspendus. Le quota de billets du 8 au 16 décembre a été réservé car la période coïncide avec le Dhanurmasam de Tirumala

Réservation en ligne de billets pour Tirumala Tirupati Devasthanams : Alors que l’Inde continue d’assister à une nouvelle baisse des nouvelles infections à Covid, plusieurs institutions telles que des écoles, des collèges et des lieux de culte ont repris leurs activités normales. Dans le cadre de la nouvelle mesure de « déverrouillage », le temple de renommée mondiale Tirumala Tirupati Devasthanam dédié au Seigneur Venkateswara a commencé à vendre les billets d’entrée spéciaux pour le « darshan » de la divinité qui préside à partir d’aujourd’hui. En raison d’une forte affluence, le site officiel – www.tirumala.org – est actuellement en panne. Il existe un autre site Web du gouvernement – https://tirupatibalaji.ap.gov.in/ – qui fournit les services de réservation pour le moment. La fenêtre de connexion indique qu’il existe une « demande exceptionnelle », par conséquent, le retard dans la connexion est inévitable.

