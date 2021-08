réserves en espèces et trésorerie uniquement ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Les Consortium du Centre, qui supervise la délivrance de Pièce en USD (USDC), a révélé son intention de convertir toutes les réserves de stablecoin en espèces et en Trésorerie.

La composition des réserves de l’USDC

En fait, dans un récent article sur le blog officiel, ils révèlent qu’à partir de mai 2021, Les réserves de Circle ont été étendues pour inclure des actifs autres que la trésorerie ou les équivalents de trésorerie.

Circle est, avec Coinbase, le fondateur du Center Consortium et est impliqué dans le système d’émission de l’USDC. La société a fourni une description détaillée de la composition des réserves en juillet, mais a ensuite annoncé qu’elle ne maintiendrait des réserves stables de pièces de monnaie que sous forme de liquidités et d’obligations du Trésor américain à court terme.

En théorie, pour chaque jeton USDC émis, il devrait y avoir un dollar américain disponible pour restituer à ses titulaires s’ils décident de l’échanger.

C’est-à-dire qu’il devrait être possible à tout moment pour tout détenteur de l’USDC de les échanger en USD au pair, à un taux de change de 1:1.

En réalité, quelqu’un décide rarement de changer un USDC en USD en le retournant à l’émetteur. Dans le même temps, ils sont généralement échangés directement sur des bourses de crypto-monnaie communes, dans une sorte de «marché secondaire» de pièces stables.

Aussi parce que les jetons USDC sont rarement retirés du marché. Au contraire, la capitalisation boursière montre clairement une croissance continue des jetons USDC sur les marchés. Autant dire qu’il est passé de 1,3 milliard à 27 milliards en un an seulement, et depuis que ce stablecoin a été mis sur le marché en octobre 2018, il est passé de 0,024 milliard à un pic de 28 milliards il y a une dizaine de jours.

En effet, au cours des dix derniers jours, l’offre d’USDC sur les marchés a diminué d’un milliard d’unités, mais il ne s’agit que d’un changement de 3,5% après une croissance massive et rapide.

USDC, le deuxième stablecoin du marché

L’USDC est de loin le deuxième stablecoin au monde en termes de capitalisation boursière, juste derrière les 65 milliards USDt en circulation. Cependant, en volume de transactions, il est troisième, dépassé par le BUSD de Binance.

Cependant, ce stablecoin, USD Coin, est différent des autres car il a été développé pour être un projet open source qui s’intègre parfaitement dans le cadre réglementaire américain, y compris les réglementations en matière de transmission d’argent, et utilise des banques et des auditeurs établis pour une plus grande transparence.

La sélection des réserves de l’USDC suit les réglementations de l’État et est guidée par la politique de gestion des réserves du Centre, dont une version mise à jour sera publiée sur leur site Web.

USD Coin contre Tether

Cette décision récente de Circle est probablement une tentative de prendre l’avantage sur ses concurrents, en particulier sur Tether, qui n’a jamais caché qu’il ne gardait qu’une petite partie de ses réserves en USDt en espèces ou en quasi-espèces.

Étant donné que la croissance de la capitalisation boursière de l’USDC au cours des 12 derniers mois a été supérieure à celle de l’USDt, bien qu’elle soit encore nettement éloignée, notamment en termes de volumes d’échange, Circle et Coinbase pourraient viser à se tailler une part encore plus importante de la part de marché dans le secteur des pièces stables, essayant de convaincre les utilisateurs d’utiliser l’USDC au lieu de l’USDt grâce au fait qu’ils ont une couverture à 100% en espèces ou équivalent, contrairement à leur concurrent.

Cependant, il faut dire que les doutes sur la logique de Tether consistant à ne pas conserver toutes les pièces stables en espèces ou équivalents ne semblent jamais avoir découragé les utilisateurs d’utiliser l’USDt, il est donc peu probable que la décision de Circle éloigne une part importante du marché de la concurrence.