Réservez vos billets maintenant, payez le mois prochain! MakeMyTrip et le partenariat stratégique d’Amazon Pay visant à offrir des services de voyage ; vérifier les avantages

Des services de voyage, notamment des réservations de vols, de bus et d’hôtels, seront proposés aux clients d’Amazon

Bonne nouvelle pour les voyageurs ! Dans une annonce stratégique faite aujourd’hui, MakeMyTrip et AmazonPay déploient un partenariat à long terme qui offre plusieurs avantages aux modèles. Le partenariat permettra à Amazon Pay d’offrir des expériences de voyage pratiques à ses clients avec un accès aux meilleures offres de voyage de MakeMyTrip. Étant donné qu’Amazon a révolutionné l’expérience d’achat en ligne des gens dans le monde entier, ce partenariat avec le principal portail de voyage de l’Inde renforcera le changement numérique accéléré en cours. Des services de voyage, notamment des réservations de vols, de bus et d’hôtels, seront proposés aux clients d’Amazon et ils pourront réserver ces billets et payer les mois suivants sans intérêt.

Rajesh Magow, cofondateur et PDG du groupe MakeMyTrip, a souligné que le partenariat avec Amazon Pay rendra les réservations de voyages « extrêmement pratiques pour les nouveaux adoptants », tandis que Mahendra Nerurkar – PDG et vice-président d’Amazon Pay India, a déclaré que le partenariat avec MakeMyTrip profiter à « des millions de nos clients » et leur permettre de choisir les meilleures offres et services disponibles dans tout le pays, suivis de la facilité d’utilisation d’Amazon Pay.

Les réservations de voyages ont connu une tendance à la hausse significative à travers le pays et devraient encore monter en flèche à l’approche du Nouvel An. Pour accroître la portée de ce virage numérique grâce aux réservations de voyages en ligne, Amazon Pay et MakeMyTrip rendront ce partenariat extrêmement bénéfique pour les nouveaux utilisateurs.

Les avantages pour les clients Amazon Pay incluent la possibilité de réserver leurs billets et la possibilité de payer le mois suivant sans intérêt !

Ce partenariat permettra à MakeMyTrip d’étendre sa distribution à travers la large clientèle d’Amazon Pay, en particulier dans les petites villes et communes. Cela facilitera davantage le processus de réservation de voyage pour les clients des petites villes et leur permettra d’effectuer des transactions en ligne instantanément et cela aussi, sans tracas.

En faisant équipe avec les clients de crédit co-marqués Amazon Pay ICICI, il sera possible de gagner un cashback illimité sur chaque réservation d’hôtel, de bus ou de vol. Pour les clients Amazon Pay, ils pourront utiliser une option pour réserver leurs billets et payer plus tard. Pour réserver des services de bus via Redbus, cette fonctionnalité est déjà disponible sur le portail Amazon.

Pour les voyageurs qui souhaitent vivre une expérience fluide, cette annonce stratégique vise à déployer de nombreux services de voyage conviviaux et flexibles pour toutes les occasions et tous les budgets.

