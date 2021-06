Reservoir acquiert le catalogue du légendaire producteur de rock Tom Werman

La société de droits musicaux Reservoir a acquis le catalogue de producteurs de Tom Werman.

Le réservoir basé à New York a acquis 100% des droits de producteur de Werman pour toutes ses œuvres. Cela inclut son travail sur le hit de Poison, “Every Rose Has Its Thorns”. La nouvelle fait suite à la récente acquisition par Reservoir du label Tommy Boy Music LLC.

Le producteur de rock Tom Werman a commencé sa carrière en tant que directeur A&R pour Epic Records. Il a aidé à signer des groupes comme REO Speedwagon, Cheap Trick, Molly Hatchet, Ted Nugent et Boston. Werman s’est rapidement tourné vers la production de disques.

En tant que producteur de disques, Werman a contribué à 23 disques certifiés or et platine pour artistes. Ces artistes incluent Poison, Ted Nugent, Cheap Trick, Molly Hatchet, Blue Oyster Cult, Mötley Crüe, Twisted Sister, Lita Ford, Dokken, Kix et LA Guns.

Parmi les productions les plus célèbres de Werman, citons « Every Rose Has Its Thorn », « Nothin’ But A Good Time », « We’re Not Gonna Take It », « I Wanna Rock », « Girls, Girls, Girls », « » Abandonnez-vous », et bien d’autres.

“C’est gratifiant de conclure cet accord avec Faith Newman et l’équipe de Reservoir qui se soucient vraiment de mon travail, et je suis heureux d’avoir trouvé des supporters aussi passionnés”, a déclaré Tom Werman dans un communiqué annonçant l’accord.

« Des tubes puissants et emblématiques aux morceaux plus profonds, les contributions de Tom au rock tel que nous le connaissons sont indélébiles. Nous sommes honorés de les inclure désormais dans le catalogue Reservoir », déclare Faith Newman, vice-présidente exécutive de l’A&R et du développement du catalogue.

Reservoir a confirmé en avril qu’il prévoyait d’entrer en bourse sur le NASDAQ via une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). La société combinée, Reservoir Media Inc. deviendra publique sous le ticker RSVR. La transaction donne à la société combinée une valeur de 788 millions de dollars.

Le fondateur et PDG de Reservoir, Golnar Khosrowshashi, continuera à diriger la société combinée. « Reservoir sera la première société de musique indépendante à entrer en bourse aux États-Unis et également la première société de musique fondée et dirigée par une femme à être cotée en bourse aux États-Unis », indique un communiqué de presse.

Le catalogue d’édition musicale de Réservoir comprend plus de 130 000 droits d’auteur. Son activité de musique enregistrée comprend plus de 26 000 enregistrements sonores. Certaines de ces compositions incluent « It’s Your Thing » de The Isley Brothers, « Ring of Fire » de Johnny Cash, « Take Me Home, Country Roads » de John Denver et « Señorita » de Shawn Mendes et Camila Cabello.