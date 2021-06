Reservoir Media acquiert Tommy Boy Music avant ses débuts en bourse

Reservoir Media a officiellement acquis le label hip-hop Tommy Boy Music, y compris au nord de 6 000 enregistrements principaux.

Reservoir, basé à New York, qui possède également des bureaux à Nashville, Toronto, Abu Dhabi et Londres, a annoncé aujourd’hui son achat de Tommy Boy Music, via un communiqué officiel qui a été partagé avec Digital Music News. Ce message concis ne divulgue pas les conditions financières de la transaction, mais le rachat aurait ramené le réservoir de 14 ans à 100 millions de dollars.

Tom Silverman, membre du conseil d’administration de la Recording Industry Association of America (RIAA), a fondé Tommy Boy Music en 1981 et Warner Music Group a acheté une partie substantielle de la société – et a commencé à publier la musique de ses artistes – en 1985. Cette relation professionnelle s’est conclue en 2002 (avec WMG conservant les maîtres de l’époque), incitant Silverman à relancer Tommy Boy en tant que label indépendant.

De plus, Warner Music a acheté le groupe Parlophone Label d’UMG pour plus de 740 millions de dollars en 2013 et, en raison d’un contrôle réglementaire de la Commission européenne, a procédé à la cession de certains actifs. Parmi ces actifs figuraient les maîtres Tommy Boy susmentionnés, que Tom Silverman a rachetés en 2017, en plus de la propriété intellectuelle de plusieurs autres labels et artistes qui n’étaient pas associés à l’origine à Tommy Boy.

Sur ce front, des artistes éminents tels que Queen Latifah, Coolio et De La Soul (qui s’est engagé dans un différend très médiatisé avec Tommy Boy en 2019) ont sorti de la musique via le label. De plus, l’entité possède les masters de morceaux bien connus tels que “Gangsta’s Paradise” de Coolio (1995), “Jump Around” de House of Pain (1992) et “Planet Rock” de Soulsonic Force (1982).

L’achat par Reservoir de Tommy Boy Music (qui a recueilli un total cumulé de plus de 1,2 milliard de vues sur YouTube) arrive avant une fusion avec la société d’acquisition par chèque en blanc Roth CH Acquisition II (ROCC sur NASDAQ) – et, à son tour, un stock- cotation du marché. Lorsque l’accord sera officiellement conclu (les parties impliquées prévoient de fusionner au cours du troisième trimestre de 2021), la société combinée opérera sous le nom de Reservoir Media sous le ticker RSVR.

Le fondateur de Reservoir, Golnar Khosrowshahi, restera en tant que PDG une fois la fusion conclue, et pour référence, la société originaire de Téhéran, en Iran, représente plus de 130 000 droits d’auteur et 32 ​​000 maîtres, y compris des intérêts d’édition dans des œuvres de John Denver, Lady Gaga, Bruno Mars et autres . Il convient également de noter que Reservoir détient les droits sur les partitions de films comme Gladiator, The Lion King et la trilogie The Dark Knight.

Dans d’autres nouvelles d’acquisition, Pershing Square Tontine Holdings est officiellement en pourparlers pour acheter une participation de 10 pour cent dans Universal Music Group pour environ 4 milliards de dollars, avant les débuts en bourse du label Big Three. Certes, Vivendi a l’intention d’introduire UMG en bourse d’ici le 27 septembre, soit dans 115 jours seulement.