Reservoir Media aurait planifié une fusion et des débuts en bourse

L’éditeur de musique basé à New York, Reservoir Media, se préparerait à entrer en bourse en fusionnant avec Roth CH Acquisition II (ROCC sur NASDAQ), une société d’acquisition de chèques en blanc exploitée par Roth Capital et Craig-Hallum Capital Group, basé à Minneapolis.

Bloomberg a récemment rendu compte de la fusion potentielle de Reservoir Media et Roth CH Acquisition II, mais au moment de la rédaction de cet article, aucune des deux sociétés n’avait commenté publiquement cette possibilité. L’entité post-fusion serait évaluée à 700 millions de dollars, selon la même source, mais des discussions entre les hauts responsables de Reservoir et Roth seraient en cours.

Fondé en 2007, Reservoir Media déclare que son catalogue comprend au nord de 26 000 maîtres et 130 000 droits d’auteur, y compris des œuvres d’artistes tels que 2 Chainz, John Denver, Ja Rule et Sheryl Crow, pour n’en nommer que quelques-uns. En outre, l’éditeur indépendant de 14 ans, qui a des bureaux à Los Angeles, Nashville, Toronto, Londres et Abu Dhabi, note également qu’il détient les droits sur les partitions de quelque 150 films, dont Le Roi Lion, le cinq- film Pirates des Caraïbes, et la trilogie The Dark Knight.

Plus tôt ce mois-ci, Anghami, le service de streaming musical le plus populaire en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, a dévoilé son intention de faire ses débuts en bourse après sa fusion avec Vistas Media Acquisition Company (négociée sous le nom de VMAC), qui a elle-même commencé ses activités en 2020. Le Le joueur de streaming régional conservera son nom après la fusion et le symbole boursier de Vistas deviendra «ANGH».

D’autres «sociétés d’acquisition à vocation spéciale» axées sur la musique sont arrivées sur la scène en 2021, à commencer par le déploiement fin janvier de Liberty Media Acquisition Corporation et son introduction en bourse de 500 millions de dollars.

Liberty Media – qui détient environ un tiers de Live Nation et environ 70% de SiriusXM – n’a pas encore dévoilé ses plans d’investissement précis pour l’entreprise d’un demi-milliard de dollars. Mais l’entité poursuivra ses activités «dans les secteurs des médias, des médias numériques, de la musique, du divertissement, des communications, des télécommunications et de la technologie».

Et pour commencer en février, The Music Acquisition Corporation (MAC), une société de chèques en blanc axée sur la musique fondée par l’ancien président de Geffen Records et fondateur de Hallwood Media, Neil Jacobson, a officiellement fait ses débuts en bourse. Ayant offert 20 millions d’actions à 10 $ chacune (le même prix par action que LMAC), le MAC «entend concentrer sa recherche d’un premier regroupement d’entreprises sur des entreprises qui sont directement ou indirectement liées au secteur de la musique».

Plus récemment, environ un mois après que Richard Branson ait donné sa bénédiction au «Virgin Music Label & Artist Services» remanié d’Universal Music, Virgin Group Acquisition Corporation II a annoncé sa propre introduction en bourse de 350 millions de dollars.

Branson fera partie de l’équipe de direction de la société, et l’entité (qui a également évalué ses actions à 10 $ chacune) cherchera à acheter une entreprise «dans l’un des principaux secteurs du groupe Virgin: les voyages et les loisirs, les services financiers, la santé et le bien-être, technologie et Internet, musique et divertissement, médias et énergie mobile et énergie renouvelable / efficacité des ressources. »