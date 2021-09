Reservoir signe un accord d’administration «mondial» avec Joni Mitchell

Joni Mitchell. Crédit photo : Marcy Gensic

Reservoir Media (NASDAQ : RSVR) a officiellement signé un accord administratif mondial avec Joni Mitchell, intronisée au Rock and Roll Hall of Fame, originaire de l’Alberta.

Reservoir Media, basé à New York, qui est arrivé en bourse fin juillet, a dévoilé son accord avec Joni Mitchell dans un communiqué officiel qui a été partagé avec Digital Music News. L’accord verra Reservoir “devenir l’administrateur mondial de son illustre catalogue d’édition”, l’artiste et auteur-compositeur de 77 ans ayant écrit la majorité des morceaux des 19 albums studio qu’elle a sortis à ce jour, y compris les 10 des chansons sur Blue de 1971.

La huit fois lauréate d’un Grammy (et 16 fois nominée) Mitchell a également écrit des morceaux bien connus tels que “Woodstock”, “Big Yellow Taxi” et “The Circle Game” (tous sur son troisième album studio, 1970’s Ladies du Canyon), ainsi que « Help Me », « Free Man in Paris » et « Down to You » (qui fait partie de Court and Spark double platine certifiés RIAA en 1974).

Le Songwriters Hall of Famer Joni Mitchell a abordé l’accord (dont les conditions financières n’ont pas été révélées publiquement) dans une brève déclaration, indiquant qu’elle “a hâte de travailler avec Reservoir”.

Et dans une déclaration, la fondatrice et PDG de Reservoir, Golnar Khosrowshahi, a déclaré : « Je suis très fière d’accueillir Joni Mitchell dans notre famille Reservoir. Joni est une pionnière de la musique et une créatrice unique, et nous sommes impatients de sauvegarder son catalogue et de défendre son héritage. »

Malgré ce pacte administratif très médiatisé avec Joni Mitchell, l’action Reservoir (RSVR sur NASDAQ, encore une fois) au moment de la rédaction de cet article était en baisse d’environ 10 % (93 cents) par rapport à la clôture de vendredi, pour un prix par action de 8,62 $. Dans l’ensemble, depuis l’arrivée en bourse susmentionnée fin juin de l’entreprise de 14 ans (à la suite d’une fusion avec la société d’acquisition par chèque en blanc Roth CH Acquisition II), RSVR s’est séparé de près de 14% de sa valeur.

Il convient de noter en conclusion que Reservoir a annoncé une augmentation de 23 % de ses revenus d’une année sur l’autre le mois dernier dans son premier rapport sur les résultats en tant que société cotée en bourse. Le premier trimestre de l’exercice 2022 de l’entité – couvrant les trois mois se terminant le 30 juin – a rapporté 16,7 millions de dollars de revenus, selon l’analyse des performances, dont une augmentation de 8% du côté de l’édition et une hausse de 94% de la musique enregistrée. .

En mars, David Crosby a vendu l’intégralité de son catalogue à l’Irving Azoff’s Iconic Artists Group, tandis qu’en juin, Reservoir a acquis Tommy Boy Music ainsi que le catalogue du légendaire producteur de rock Tom Werman.