Reservoir, SiriusXM Back Podcast Company augmente le volume de 12 millions de dollars

Environ un mois après avoir signé un accord d’administration «mondial» avec Joni Mitchell, Reservoir (NASDAQ: RSVR) a soutenu la société de divertissement audio et de production de podcasts Audio Up dans une série B de 12 millions de dollars dirigée par SiriusXM.

Reservoir vient d’annoncer sa participation à la série B de plusieurs millions de dollars d’Audio Up, qui a fait ses débuts l’année dernière et avait déjà levé 4,5 millions de dollars dans une série A dirigée par MGM Studios, par Crunchbase. Après avoir pris plusieurs mesures notables en 2021 pour atteindre une plus grande présence «à l’extérieur du véhicule», SiriusXM (NASDAQ: SIRI) a mené la dernière augmentation d’Audio Up, comme mentionné, selon un communiqué séparé de la société de radio par satellite.

La valeur précise de l’investissement de Reservoir dans Audio Up n’a pas été révélée publiquement, la société musicale basée à New York indiquant seulement qu’elle était à l’origine de « l’une des contributions clés ».

Quoi qu’il en soit, cette contribution « aidera Audio Up à développer davantage son écosystème de contenu de divertissement haut de gamme dans l’espace musical et audio », selon les supérieurs de Reservoir. La bibliothèque de podcasts de la plate-forme comprend une émission de Stephen King, une série à venir intitulée The Playboy Interview, et un programme (avec Jason Alexander) basé sur Bedtime Stories of the Legendary Ingleside Inn Palm Springs de Melvyn Haber, pour n’en nommer que quelques-uns.

En ce qui concerne les éléments exclusifs de ces nouveaux investissements dans Audio Up, Reservoir et la startup de podcasts scénarisés – créée par le co-fondateur de Jingle Punks Jared Gutstadt – « travaillent ensemble sur des projets de divertissement audio collaboratifs utilisant le catalogue de droits d’auteur de Reservoir », selon cette dernière entité, qui a acquis en juin Tommy Boy Music ainsi que le catalogue du légendaire producteur de rock Tom Werman.

De plus, Audio Up est sur le point de « créer de nouveaux podcasts scénarisés originaux pour SiriusXM » et ses filiales, y compris la plate-forme de podcast Stitcher, et les sociétés vont également « développer de nouveaux concepts de divertissement audio et forger de nouvelles synergies de promotion et de distribution ».

Enfin, en ce qui concerne l’implication de la filiale Liberty Media dans Audio Up, SiriusXM disposera d’une « option exclusive de coproduction de « premier aperçu » pour les nouveaux concepts de podcast originaux d’Audio Up, avec des options d’accompagnement pour une distribution exclusive sur les propriétés SiriusXM, ainsi que droits exclusifs de gestion et de vente de l’inventaire publicitaire et du parrainage.

S’adressant au soutien et à la collaboration de son entreprise avec Reservoir, le fondateur et PDG d’Audio Up, Jared Gutstadt, a déclaré : « Notre entreprise est une entreprise de premières. Et l’investissement de Reservoir se tourne vraiment vers l’avenir du divertissement audio, donnant vie au catalogue Reservoir pour un tout nouveau public. Ce partenariat souligne à quel point les médias audio sont importants pour les détenteurs de droits musicaux dans le paysage médiatique, car ils poussent l’audience à de nouveaux niveaux.

« Reservoir comprend intrinsèquement ce modèle et l’avantage unique d’être une plate-forme d’édition musicale et de masters intégrée à l’espace multimédia podcast/audio », a terminé le natif de Toronto.

Dans d’autres nouvelles sur le financement, la « startup d’expérience musicale » Stage11 a récemment clôturé un tour de table de 5,8 millions de dollars, tandis que Blackstone a officialisé plus tôt cette semaine son intention d’investir 1 milliard de dollars dans la propriété intellectuelle de la musique – en plus de prendre une « participation » dans Hipgnosis Song Management. Par ailleurs, Spotify lance une extension de podcast en interne car certains rapports suggèrent que la plate-forme basée à Stockholm dépassera bientôt l’avance d’Apple en matière de podcast aux États-Unis.