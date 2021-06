Réservoirs de stock DHFL 10 %, atteint le circuit inférieur ; les experts avertissent de vendre maintenant, de rester à l’écart, les perspectives de réinscription ne sont pas claires

Les investisseurs qui achètent des actions de Dewan Housing Finance Ltd (DHFL) pourraient s’accrocher à une chimère qui pourrait ne jamais fructifier.

Les investisseurs qui achètent des actions de Dewan Housing Finance Ltd (DHFL) pourraient s’accrocher à une chimère qui pourrait ne jamais fructifier. La société qui sera bientôt radiée de la cote était très demandée en bourse mardi, avec 44 lakh d’actions échangeant la main sur l’ESB et un énorme 1,46 crore sur le NSE. Aujourd’hui, l’action a atteint le circuit inférieur pour s’échanger à Rs 20,60 pièce. Cependant, la forte baisse des actions de la société qui sera bientôt radiée survient après que l’action a grimpé de 31% au cours des 8 premiers jours de ce mois.

Les gros volumes de négociation et de livraison des actions DHFL hier ont montré que les investisseurs achetaient toujours les actions, certains d’entre eux espérant en extraire de la valeur lors de la réinscription des actions. Cependant, cela peut être loin de la vérité sans aucune promesse future de réinscription faite aux actionnaires. La valeur des actions de DHFL avec les actionnaires existants s’est essentiellement transformée en déchets, a déclaré Vishal Wagh, responsable de la recherche, Bonanza Portfolio, à Financial Express Online. “La sage décision pour les investisseurs est de vendre leurs avoirs actuels et d’investir dans des options plus lucratives”, a-t-il ajouté. Vishal Wagh a ajouté que la remise en cotation des actions de DHFL reste un rêve lointain qui peut ou non être réalisé.

« Il existe une incertitude quant aux perspectives d’avenir de DHFL. Les investisseurs devraient retirer de l’argent avant de se retirer de la cote et rechercher des opportunités où il y a une certitude », a ajouté Vishal Wagh. Le plus grand courtier en valeurs mobilières de l’Inde, Zerodha a introduit une fonction de nudge sur sa plate-forme qui informe les investisseurs de la possibilité d’extinction de la valeur investie dans le cadre de l’acquisition de la société.

Lundi, DHFL a déclaré dans un dossier d’échange que le banc de Mumbai du National Company Law Tribunal (NCLT) avait approuvé le plan de résolution de l’insolvabilité de Piramal Capital & Housing Finance sous certaines conditions. “Dans le cadre du plan de résolution, il est proposé de radier les actions de la société”, a déclaré la société dans le dossier de l’ESB. Piramal Capital & Housing Finance déboursera Rs 37 250 crore pour DHFL. Cela se traduira par une récupération de 40% pour les créanciers financiers sur la réclamation totale de Rs 87 082 crore. La State Bank of India est l’un des principaux créanciers de DHFL avec des créances admises de Rs 7 170 crore. DHFL avait fait faillite avec plus de 90 000 crores de roupies de dette envers divers prêteurs, notamment des banques, des fonds communs de placement et des investisseurs individuels qui conservaient des dépôts à terme auprès de la société.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.