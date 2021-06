Réservoirs Sensex, se termine en rouge, Nifty se termine à 15 686; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Sensex, Nifty a clôturé dans le rouge aujourd’hui. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont clôturé dans le rouge mercredi. À la cloche de clôture, Sensex était à 52 306 tandis que le NSE Nifty à 50 actions était à 15 686. Maruti Suzuki India a de nouveau terminé en tête des gagnants Sensex avec une hausse de 2,29%, suivi de Titan Company et de Bajaj Finserv. Seuls 8 des 30 constituants de Sensex ont terminé dans le vert. Parmi les moins performants figurent Larsen & Toubro, Kotak Mahindra Bank, Tata Steel et HDFC. Les marchés plus larges ont reflété les indices de référence et ont clôturé dans le rouge. Inde VIX a bondi de 4%.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions chez Kotak Securities-

«Le marché a connu une course de montagnes russes, car il a ouvert plus haut mais a perdu de son élan par la suite pour clôturer au point le plus bas de la journée. Cela pourrait être dû à l’expiration des contrats F&O mensuels et trimestriels et à l’AGA de Reliance Industries jeudi. India Vix a bondi et le Nifty/Sensex s’est installé sur le support du SMA à 20 jours, qui est à 15670/52250. Le Nifty/Sensex devait trouver un support entre 15670/52300 et 15700/52400 mais la volatilité était inimaginable. Jeudi, les marchés se situeraient dans une fourchette de niveaux de 15800/52800 et 15550/51700. En dessous de 15670/52250, le Nifty/Sensex chuterait rapidement au niveau de 15550/51700. D’un autre côté, si le Nifty/Sensex se négocie au-dessus de 15670/52250, alors le marché passera au niveau de 15800/52800. Il faut être un trader basé sur le niveau.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

“La tendance à court terme de Nifty est faible avec une action liée à la plage. L’étendue globale du marché et les grands indices du marché font preuve de résilience par rapport à l’indice de référence Nifty. La faiblesse actuelle devrait disparaître au cours des 1-2 prochaines sessions et le marché pourrait rebondir à nouveau depuis les plus bas. Le support immédiat est placé à 15600 niveaux.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Courtage Religare –

« Les marchés se sont échangés sans éclat et ont perdu près d’un demi pour cent, en l’absence de tout déclencheur majeur. Des signaux mondiaux fermes ont déclenché un début optimiste, mais il n’a pas pu tenir longtemps et a progressivement baissé au fur et à mesure que la journée avançait. Nous assistons actuellement à une correction temporelle sur le marché et elle devrait bientôt se terminer. L’expiration mensuelle prévue des contrats du mois de juin combinée à l’AGA du poids lourd de l’indice, Reliance, occupera les participants le jeudi 24 juin. ou renversement de tendance.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« La consolidation s’est poursuivie car l’absence de déclencheurs clés sur le marché intérieur et la fuite des fonds étrangers ont incité les investisseurs à rester sur la touche. Les marchés mondiaux restent mitigés, car les assurances de la FED sur la lenteur de la hausse des taux n’ont pas réussi à prendre de l’ampleur sur le marché. Tous les secteurs se sont échangés dans le rouge, à l’exception de l’automobile, car tous les principaux fabricants ont décidé d’augmenter les prix. L’assouplissement des restrictions de verrouillage et la reprise de la campagne de vaccination favoriseront l’activité économique, ce qui devrait être visible au second semestre de l’exercice. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“L’indice a de nouveau montré une certaine réservation de bénéfices de sa bonne zone d’obstacle et a clôturé une journée à 15687 avec une perte d’un demi pour cent formant une bougie baissière pour la deuxième bougie consécutive. Sur le graphique basé sur une heure, son indice semble être des informations sur le double sommet qui deviendra actif en dessous de la zone 15500, donc à l’avenir, les supports immédiats se rapprochent de la zone 15600-15500 en dessous de 15500, nous pouvons voir une bonne pression de vente, ce sera donc le dernier arrêt. niveau pour un mouvement astucieux et frais possible uniquement pour clôturer au-dessus de la zone 15900.

